El antejuicio y la Fiscalía General. Segunda parte

El antejuicio es un instrumento plasmado en todas nuestras Constituciones desde la de 1841 hasta la presente, si bien varían en procedimientos y extensión, son unánimes en establecer que compete al Órgano Legislativo y no otro; sin embargo el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y el Código Procesal Penal piensan otra cosa: el artículo 120 del Reglamento establece que la denuncia del delito cometido por funcionario protegido por inviolabilidad puede hacerse "ante la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República o el tribunal competente" y el Código Procesal Penal va más allá al ordenar que la Fiscalía General "estará especialmente obligada a promover ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia el antejuicio"; finalmente, la anterior Sala de lo Constitucional resolvió a favor de la Fiscalía en su sentencia 21 de 2014.

El Reglamento Interno y el Código Procesal Penal desconocen que la Constitución determina la autoridad a cargo del antejuicio al establecer en el art. 236 que estos funcionarios "responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan", es decir, si ellos responden por cualquier delito ante la legislatura, no podrán responder ante el fiscal, pues los protege su fuero constitucional y solo si la Asamblea se los quita es que el fiscal puede intervenir.

Los argumentos a favor de la participación de la Fiscalía en el proceso y el respaldo de la Sala de lo Constitucional en la sentencia aducen que el proceso penal se basa en el "principio acusatorio" o sea la separación en el proceso penal entre la función investigativa y las de juzgamiento, por lo que concluyen que la Asamblea no puede investigar y juzgar, y deberá ser la Fiscalía; se trata de un sano principio procesal penal, pero la Fiscalía y la Sala, que si bien reconocen que no se trata de un juicio, se niegan a tomar en cuenta que el antejuicio no pasa de ser un procedimiento constitucional para decidir si el funcionario puede o no seguir gozando de la inmunidad propia de su función, que su objetivo no es la condena o absolución del funcionario (esencia del juicio penal) sino de un procedimiento administrativo para decidir sobre el goce de un privilegio, por lo tanto tratar de aplicar las normas propias del juicio penal a un procedimiento administrativo es simplemente dar palos de ciego. Sin embargo, este celo por aplicar el principio acusatorio fue ciego para ver que en el artículo siguiente, 239 Cn., la declaración de lugar a formación de causa es encomendada a un tribunal del Órgano Judicial y el proceso penal es desarrollado por el mismo Órgano Judicial, mientras que en el antejuicio, es el Órgano Legislativo el que decide sobre el fuero del funcionario y, es un órgano diferente, el Judicial, el que inicia el juicio.

Si se permite que la Fiscalía asuma la investigación del procedimiento de antejuicio, no solo se está violando la Constitución que explícitamente dice que el fiscal de este proceso debe ser nombrado por la Asamblea y debe ser "de su seno", es decir, un miembro del parlamento y no un extraño, además, nos enfrenta a un problema político muy delicado, pues las presiones, ya sea para acusar a fondo o solo de mentira, se centrarán en el fiscal general de la República y serán ejercidas por los más poderosos funcionarios del Estado; realmente es más fácil presionar a uno que tener que hacerlo a 83 diputados.

Si queda en manos de la Fiscalía el inicio del antejuicio y depende de su criterio el inicio del antejuicio se presta a dilaciones con el objetivo que el pueblo se olvide de los delitos cometidos; ya tenemos experiencias de casos recientes donde ante serias acusaciones de corrupción de altos funcionarios, el Sr. fiscal declara públicamente que los está investigando y pasan los meses sin resultado alguno... En términos políticos que la FGR arguye y la anterior Sala les concedió, fue la posibilidad de controlar cualquier denuncia contra un alto funcionario del Órgano Ejecutivo y de la Fiscalía misma, lo cual quita todo sentido a la posibilidad de enjuiciar a un poderoso que haya cometido delitos.