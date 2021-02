El apetito de un funcionario por encima del interés ciudadano

La Policía Nacional Civil contradiciendo la tesis de la Fiscalía General de la República en la reconstrucción de dos asesinatos; el presidente de la República fustigando los Acuerdos de Paz considerándolos una farsa; la Fuerza Armada sentada con el vicepresidente discutiendo el texto constitucional; el Instituto de Acceso a la Información Pública decidiendo contra los intereses ciudadanos de máxima publicidad. En los 29 años transcurridos desde Chapultepec, este es el momento más difícil de nuestra democracia, bajo un ataque abierto y consistente desde el seno mismo de la institucionalidad.

Dos poderosas energías convergieron para que este ataque fuese posible: el desencanto y la esperanza. El desencanto sobre los institutos políticos tradicionales y la partidocracia en general se aceleró luego de los procesos judiciales contra tres de los últimos cuatro presidentes de la República. Pero en el corazón ciudadano, la esperanza en un futuro mejor que repare las desigualdades inherentes a la crónica salvadoreña, al imperfecto desarrollo de esta sociedad de dolorosos contrastes, siguió firme, pletórica, irredenta.

Aprovechando esa esperanza y de ese desencanto, el ex delfín del FMLN se convirtió en candidato presidencial primero sin partido y luego en mandatario a través de un partido taxi; el matrimonio entre GANA y Bukele fue tan de conveniencia que en la práctica, el que vació a su círculo en el aparato de gobierno no fue el instituto político que ganó esas elecciones, sino el candidato. Los efectos perniciosos de una administración que pretende obedecerle a un hombre, no a una causa, a una idea ni a un programa político, están cada vez más a la vista.

El Salvador ya habia sufrido gobiernos que funcionaron como herramienta para la agenda económica de unos cuantos, de una élite que o bien saqueaba las arcas públicas o aprovechaba la posición privilegiada en la administración del Estado para desarrollar sus negocios con ventaja, información privilegiada y evadiendo los filtros al licitar, vender, contratar.

Pero lo que atestiguamos en este momento sólo tiene parangón con lo de algunas de las dictaduras militares. Por un lado, uso político del aparato de seguridad, rol ilegalmente deliberante de la Fuerza Armada a través de sus mandos principales e intromisión del Ejecutivo en las funciones correspondientes a los otros poderes del Estado. Por el otro, e increíblemente más grave que lo primero: establecimiento de una suerte de gobierno paralelo, conformado por los hombres que medran de manera directa y le susurran al oído al mandatario, una estructura que se dedica a defender los intereses de Bukele aun si estos no se corresponden con sus obligaciones constitucionales. El sentido común basta para advertir los peligros de un artefacto tal.

Difuso es lo menos que puede decirse del rol del presidente en el esclarecimiento de los asesinatos del fin de semana. Elucubró sin ninguna base probatoria desde el inicio, se arrogó un liderazgo artificial en la investigación de los crímenes para después validar la grave ligereza de la Policía Nacional Civil de contradecir a la Fiscalía.

Da igual que la voluntad sea estrictamente mediática, como le caracteriza, o una estratagema para sembrar dudas en el criterio del juez a sugerencia de los abogados que merodean la casa de gobierno. La zozobra que se ha generado, un golpe innecesario en el ánimo nacional de suyo golpeado por la pandemia, es consecuencia de la voluntad de Bukele de trastornar el curso legal de este caso.

En la historia latinoamericana, así como hubo mandatarios que con la esperanza de una nación construyeron futuro, hubo otros que sirvieron como piedra de tropiezo o mediocre paréntesis; la generosidad, la conciencia de la propia fugacidad, el respeto a los procesos de la historia y el humanismo diferencian a la postre a los estadistas de los infames. A El Salvador, le urge un estadista.