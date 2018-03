El arte de enseñar...

Lee también

Si algo deben saber los padres y docentes es este principio: La lectura es la principal herramienta educativa; desde el punto de vista neurológico el enseñar a leer adecuadamente es fundamental; leer cuentos, jugar con libros, regalar libros, generar espacios de interacción con libros, entre otras cosas, definirá el futuro de niño.El hemisferio izquierdo del cerebro está conectado con toda la zona corporal derecha del cuerpo y administra todas las funciones que tienen que ver con la lógica, que son verificables, tangibles, lo concreto; en cambio el hemisferio derecho administra el lado izquierdo del cuerpo y tiene relación con la creatividad, imaginación, intuición, el arte, etcétera. Nuestro sistema educativo se ha dedicado a educar y a dar más importancia al hemisferio izquierdo...La capacidad de aprender del niño en preescolar es inmensurable, la cantidad de neuronas por la cantidad de conexiones cerebrales entre sí genera una plasticidad impresionante, y eso hace que cualquier niño pueda aprender un idioma –el que sea– en cualquier contexto.Hay cuatro capacidades educativas en que tenemos que ayudarles a los niños: 1) oír, es la primera función cerebral (vibración); 2) hablar, es una capacidad física que se desarrolla mientras más oímos; 3) leer, capacidad cerebral que capta letras y simbólicamente construye palabras, frases, contextos; y 4) escribir, actividad cerebral-física –cefalocaudal– que demanda aprestamiento y motricidad (si no gateas no escribes bien). El niño que no lee no escribe, y el que no oye no habla... (J. E. Gómez, 2014).Los hábitos más sólidos de la vida se forman en los primeros cuatro años, y casi la mitad de la personalidad. Los niños necesitan aprender para tener una mejor adaptación al medio. ¡Para el proceso de aprendizaje en primera infancia no es tan importante lo que se enseña sino cómo se enseña!; a más temprana edad mayor capacidad de aprendizaje.Los métodos tradicionales para enseñar a leer han sido cinco: 1.- Alfabético (Helicarnaso): Letra por letra y luego combinarlas. 2.- Fonético (Pascal y Comenio): Se centra en el sonido de la letra y no en el nombre. 3.- Silábico (Gedike y Heinicke): Combina consonantes con vocales. 4.- Global o Sincrético (Decroly): De palabras y frases hacia su descomposición. 5.- Dialéctico: Combinación de todas las anteriores.En la fisiología de la lectura hay personas que han aprendido a leer con barrido o movimientos sacádicos, es decir, un aprendizaje fragmentado o sináptico (por sílabas y letras), lo cual cansa más a los músculos oculares y perjudica la comprensión lectora; con métodos globales o ecléticos la lectura es más comprensiva, ya que el interés del sujeto es comunicar ideas o asociar las mismas.Glen Doman, médico que atendía a niños con síndrome e Down o lesiones cerebrales, desarrolló un método neurolingüístico –polémico– más simbólico o emocional para el aprendizaje de casos especiales; pasando del estado emocional plano a situaciones de valor emocional alto (se utilizan tarjetas flash card o bit de inteligencia en series).En los países de lengua inglesa, que manejan una ratio de 13 libros leídos por estudiante al año, no se enseña a leer con el método alfabético ya que la fonética es muy compleja; la letra “a” se pronuncia muy distinto en: Face, Apple, Sea o Cat.Y si usted puede leer esto comprenderá todo lo anterior: C13R70 D14 D3 V3R4NO 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4NDO A D05 CH1C45 8R1NC4NDO 3N 14 4R3N4... y usted seguramente no es disléxico. Trabajemos con nuestros niños elevando su autoestima, con un lenguaje positivo, un enfoque lúdico y utilizando libros; el resto vendrá por añadidura.