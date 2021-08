El asocio de aeropuerto es más privado que público

El primer asocio público-privado del país va justamente contaminado de lo que la Ley Especial que regula esa materia quiso combatir: tráfico de influencias y falta de transparencia.

La concesión de la administración de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador a la firma hondureña Alutech tiene dos pecados de origen que la perseguirán mientras opere en el país. Pese a ser la única de las 33 firmas que compraron las bases de licitación que entregó una oferta técnica y económica para diseñar, modernizar y operar el recinto, esa misma empresa fue financista de la campaña presidencial de Nayib Bukele y además el contrato será reservado por contener "información privada de las partes contratantes", aunque al ser un contrato del Estado, es información pública.

Al respecto de la no publicación del contrato en el Diario Oficial, basta decir que la Ley Especial de Asocios Público-Privados establece claramente que el procedimiento de contratación debe incluir mecanismos que garanticen la publicidad de los actos y permitan un adecuado ejercicio de auditoría social, con el objeto de garantizar la protección y promoción de los derechos de los usuarios y la población en general.

Y acerca de si el conflicto de interés que supone que un millón de dólares de Alutech se sumara a los fondos de campaña de Bukele hace pocos años, es suficiente leer en la misma ley que uno de los filtros para que una persona pueda o no ser miembro del Organismo Fiscalizador de los Asocios Público-Privados (OFAPP) es que haya aceptado una donación de alguna de las partes involucradas en un contrato. ¿Qué tan conflictivo será que el presidente de la República haya sido el beneficiado con la donación?

El modo en que esta administración actúa a partir de la pandemia, agravado tras los resultados legislativos, es vulgar: ya no oculta el clientelismo, ya no se molesta en fingir que el ministerio público goza de independencia, y viola la debida ética gubernamental a plena luz del día. En este caso, con el agravio principal de negarle a los ciudadanos el derecho a saber que le garantiza la Constitución incluso en la versión ex profeso para Bukele escrita por el vicepresidente de la República.

Muy difícil la deben tener los alegados demócratas como Ulloa y algunos más en el gabinete como para no manifestarse sobre estas violaciones a la legalidad; agachar la cabeza, esconderse algunas semanas o meses y dar órdenes a su personal de prensa para que le digan que no a todas las entrevistas que no sean de sus empleados de la máquina de propaganda es tan indigno como lo que el mandatario está firmando desde su despacho.

De presidentes anteriores, conocido lo conocido, no nos habría extrañado esta promiscuidad de intereses. Muchos financistas de los partidos políticos se vieron beneficiados después, por obra o por omisión, en gobiernos de ARENA y el FMLN. Pero el hombre que se dijo enemigo de esos partidos ha resultado ser un verdadero seguidor de las peores prácticas de sus adversarios. Al fin y al cabo, los que han estado realmente engañados son aquellos que creyeron que de un gobierno de GANA y de un parlamento dominado por Nuevas Ideas podría resultar algo distinto.