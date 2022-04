El buen cambio implica siempre distinguir inteligentemente entre lo que se debe mantener y lo nuevo que hay que activar

El desenvolvimiento de los hechos en el curso de la realidad más reciente ha ido mostrándonos como nunca antes el imperativo de transformación que se hace sentir en los más diversos espacios humanos. Y dicha transformación tiene como elemento más significativo el ir en busca de sociedades más humanizadas, en las que se pueda incubar y desplegar de veras un nuevo esquema de vida. Han sido sin duda las deformaciones acumuladas principalmente en el ámbito social las que han provocado este estado de cosas, y por eso es ahí donde hay que incidir de manera prioritaria. A lo político le corresponde siempre viabilizar las buenas prácticas en todas las sociedades existentes, y esto obliga a la política al quehacer responsable, que las condiciones de la época actual ya no permiten evadir como se hizo por tanto tiempo. Y eso lo estamos viviendo en carne propia.

Pese a que la inseguridad fue el factor que puso a las condiciones tradicionales en crisis de colapso, lo que estamos viendo hoy es el surgimiento de nuevas fuentes de inseguridad, como es el Bitcoin que se quiere imponer en el ya de por sí riesgoso quehacer monetario. Y es que no hay que perder de vista que el hastío ciudadano es el principal gestor de los cambios actuales y que en el campo juvenil el ánimo aventurero es el que tiende a imponerse. Ese es un elemento que no hay que perder de vista en ninguna circunstancia, porque hoy estamos, precisamente por eso, en una situación en la que el estado de alerta debe ser activado día a día para no dejar ninguna rendija por donde cualquiera de los viejos vicios se pueda colar. Y esto nos obliga a una vigilancia precautoria permanente.

No es de extrañar, pues, que el brote de otras inseguridades se halle a la orden del día, y que cueste mucho hacer conciencia de que todo esto puede ser igual o aún más peligroso que lo que al respecto venimos de vivir. Lo anterior, en todo caso, debe verse y reconocerse como una expresión natural del rollo de condiciones que se despliega ante nuestros ojos. La tarea por hacer, entonces, tiene que ser asumida con plena disposición a prestarle todos los apoyos que se necesiten para que las cosas no se desarticulen más de lo que estaban. O sea que el protagonismo ciudadano debe mantenerse, y ya no en plan de rechazo sino en constructivo y tenaz empeño hacia una consistente "nueva normalidad".

En tal sentido, lo que a todos toca como habitantes y gestores de esta otra época es entregarnos de lleno a la configuración de una realidad que supere de veras las viejas deformaciones y se dedique a consolidar estructuras humanizadas al máximo y eficientes en todo sentido. Esto desde luego no implica hacer borrón y cuenta nueva, como si todo lo anterior fuera desechable, sino, como decimos en el título de esta Columna: "...distinguir inteligentemente entre lo que se debe mantener y lo nuevo que hay que activar". O sea que no hay que dejar que ningún tipo de pasionismo quiera imponerse sobre el ejercicio de la razón.

En el curso del tiempo, muchas cosas han dejado de hacerse o de corregirse para que nuestro país y su sociedad funcionen como debe ser; pero también muchas otras cosas se han ido afirmando como producto de la experiencia. En este segundo punto queremos destacar el logro de la paz negociada, que le puso fin definitivo a un conflicto armado de larga duración y que abrió el escenario de una competencia democrática destinada a ser plena. Todo esto dio una gran lección hacia adentro y hacia afuera. Lección que sigue vigente.

Como hemos repetido hasta el cansancio, pero sin cansarnos: hay que aprender a leer la realidad, que es mucho más compleja y enigmática que los libros; y desde tal perspectiva, armar las estrategias hacia adelante. Porque si algo va quedando cada vez más en claro, en medio de los tupidos ramajes del presente, es que si no hay estrategia no hay avance que merezca el nombre de tal. Somos reacios a programar estratégicamente, y en gran medida por eso estamos como estamos.

De todo esto y de muchas otras cosas que se van dando en nuestro ambiente hay que recoger los mensajes correspondientes, que podrían resumirse en dos ideas claves: orden y disciplina. Sin esos dos factores de comportamiento nada puede salir adelante. ¡Tomemos verdaderamente en serio dichos factores, por favor, y que ningún desvío autocomplaciente nos gane la voluntad!

En otras palabras, en nuestro país y desde luego también en el mundo, ya no existen las zonas de confort artificiosamente autoconcebidas a capricho del poder. Ahora todos tenemos que responder a lo que nos toca, sin salirnos por ninguna tangente. Es un cambio providencial, y así hay que administrarlo.

Veremos qué viene en el futuro que está ahí, a la vuelta de la esquina. Y lo que venga será efecto de la actuación de todos, para bien o para mal. Esa es la verdadera revolución posible, no al estilo ideológico fracasado.

Preguntémosle al vecino de al lado qué piensa de lo que pasa, y su respuesta debe servirnos en todo caso para focalizar el fenómeno vigente.