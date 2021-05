El caballo de Calígula y la pugna entre libertad y despotismo

Calígula odiaba tanto a los senadores romanos que les amenazó con poner entre ellos, nombrado como máximo magistrado, a su caballo Incitato. Los cronistas de la época, en especial Suetonio, sostienen que la bestia era noble, no tanto como para ser nombrada cónsul pero sí como para vencer en todas las competencias en el Circo Máximo.

No menos grotescos fueron los excesos que el hijo de Germánico se permitió contra sus enemigos y adversarios; fueron estos más que sus fastuosas debilidades lo que le terminaron costando la paciencia de la guardia pretoriana. Es que cuando describimos al poder, las excentricidades dejan de sonar cómicas cuando se traducen en abusos, intimidación y persecución.

Es precisamente para proteger a los ciudadanos de los apetitos de un déspota, un riesgo que se ha considerado tradicionalmente connatural al gobierno de los hombres, que desde el liberalismo se ha teorizado sobre la separación de los poderes desde hace 500 años. Si en un momento ficticio en la historia de la humanidad, los iguales acordaron renunciar a su derecho a echar mano de la violencia para la propia preservación, y transferirlo a un poder absoluto, deben contar como mínimo con la garantía de una justicia independiente.

Si bien la concepción de los tres poderes del Estado es bastante figurativa, la funcionalidad del sistema democrático gira sí o sí alrededor de la separación de esas funciones. A más autonomía e independencia de quienes legislan o imparten justicia respecto del Ejecutivo, más posibilidades para el Estado de derecho y el sistema de libertades, y viceversa.

Estas ideas no nacieron en abstracto sino precisamente como reacción al despotismo. Por eso cuando Charles de Montesquieu afirmaba que "cuando los poderes se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo", no se refería a un futuro temible sino que describía lo que siglos de monarquía habían significado para Francia.

Todas estas ideas pueden parecer digresiones en un espacio en el que este periódico suele referirse a la actualidad de El Salvador. Pero al contrario, lo que se pretende es subrayar que la pugna entre las garantías de libertad y justicia de los ciudadanos vs. la pretensión autoritaria de facciones económicas y de sus títeres en el poder son de viejo cuño. Y ya sea porque algunos se creyeron predestinados por designio divino, otros por línea de sucesión y algunos en la era moderna portando banderas de transformación del Estado, no hay en Occidente un solo ejemplo de acumulación disfuncional del poder, democrática o violentamente, que no haya concluido en abusos contra los derechos humanos, rompimiento del orden constitucional y empobrecimiento.

La administración del órgano judicial está dando señales inquietantes luego del asalto a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República. La posibilidad de que se utilice el brazo punitivo del Estado para vendettas del círculo del poder y de sus financistas es real; la distancia entre que ocurra o no es sólo los escrúpulos del presidente. Y al respecto, la única pista posible sobre el futuro proviene de la lógica. ¿Quién ensilla sus caballos y se los lleva al circo si no es para ponerlos a correr?