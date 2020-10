El cáncer, el corona y un mal ministro

Para ser completamente genuinos, hay que decir que cada vez más médicos en el mundo dudan sobre la veracidad de los datos que ha aportado la OMS u otras organizaciones sobre este mal al que se le ha llamado coronavirus; y cada vez más, nos damos cuenta de que muchos de los funcionarios de salud han olvidado en el planeta, que existen otras enfermedades y que estas requieren atención, por lo que se han convertido en cómplices de la muerte de cientos de personas. Ese es el caso del cáncer, que solo en El Salvador tomará este año miles de vidas, probablemente muchas más que en los años anteriores, porque las autoridades no le dieron ninguna importancia.

Hoy, cuando se habla de hospitales, enfermedades o curas, parece mandatorio que debemos referirnos al coronavirus; y a nadie parece importarle las cardiopatías, la tuberculosis, la diabetes o el cáncer. Eso resulta hasta cierto punto esperado en la población, sobre todo porque el presidente ha jugado a dictador cada semana, obligando a las televisoras y radios a rendirle pleitesía, oyéndole por horas, mientras el tirano insulta a todo el que se atreve a oponérsele y atormenta a la población augurando calamidad y muerte por el coronavirus; de tal forma que la gente ha llegado a desarrollar un reflejo condicionado de pánico, ante la noticia que Bukele volverá a hablar en una nueva e interminable perorata.

Si lo que el primer empleado de la nación dijo fuera verdad, ya no habría salvadoreños vivos, a juzgar por las absurdas proyecciones que sobre el supuesto virus hiciera hace varios meses, cuando profetizó que tres millones de ciudadanos estarían contagiados a mediados de mayo pasado y que para entonces los muertos no cabrían en las calles; y si los salvadoreños no fueran amnésicos, también traeríamos a cuenta, la indiferencia que el bachiller Bukele y el ministro Alabí han evidenciado ante las otras enfermedades endémicas; muchas de ellas que crónicamente se han cobrado la vida de cientos de compatriotas cada año, como el dengue hemorrágico, la gripe y sus complicaciones; y sobre todo las dolencias fuertemente letales, como las patologías endocrinológicas y el cáncer.

Acá es donde debemos detenernos un momento, porque este año el ministerio no ha reportado la misma cantidad de decesos por otras dolencias, mientras el juego político sigue siendo el acostumbrado: "los mismos de siempre quieren que los salvadoreños mueran por el virus corona". ¡Atajo de farsantes! Hablan mal de otros y no dan cuenta de qué han hecho con los cientos de millones de dólares que han recibido, mientras ocultan la más completa carencia de medicamentos para las otras patologías y condenan a los pacientes a no recibir el tratamiento pertinente. Los médicos, a los que han tratado con el mayor desprecio, no tienen ni insumos y simplemente y por meses, se les ha ordenado repetir la receta, sin examinar a los que consultan.

En un manejo atroz, se ingresó originalmente a todos los aquejados de covid, aun cuando no tuvieran síntomas, y se utilizaron los hospitales de enfermos crónicos, para atender la pandemia, impidiendo que hubiera sitios adecuados para su manejo. La torpeza inaudita del bachiller y el médico que en todo le obedece, es decir el ministro; condenaron a muchísimas personas y no permitieron que se les proveyera de la atención adecuada.

El cáncer es una enfermedad que puede matar y lo hace, si no se le diagnostica y trata a tiempo; y aun en las mejores condiciones, puede ser un asesino certero, habiendo proliferado en este tiempo con el silencio de aquellos que fueron nombrados para defender a la población y no lo han hecho. Dice la Biblia que para Dios no hay nada oculto; y Él, que es justo, pondrá delante de estos indolentes al final de su vida, sus propias obras y por ellas deberán responder. Nuestro deber, mientras tanto, aunque nos amenacen diariamente, es decir la verdad y gritarla mientras podamos... y así lo haremos.