Un recién nacido había sido abandonado en un predio baldío donde batallones de hormigas hacían un festín en la suave y delicada piel del bebé, cuyos gritos de lamento más parecían una canción de dolor por aferrarse a la vida. El aviso corrió como pólvora encendida en los pasillos del Hogar de Niños "San Vicente de Paúl", en el barrio San Jacinto de San Salvador.

Acostumbradas a estos sobresaltos, las hermanas de la caridad, encargadas de ese hogar de amor y resguardo, tomaron al niño con gran cuidado como si fuera la imagen del niño Dios que cada Navidad acostumbran a poner en los nacimientos de barro. Pero este era un bebé de carne y hueso en su primera batalla campal contra la muerte a sus escasos meses de nacido, no lo sabía y esa sería la primera canción que entonaría en su vida, una melodía de dolor y supervivencia.

Lo escogieron como hijo una mujer y un hombre con fuertes fundamentos de amor cristiano. Le dieron lo suficiente para convertirse en un ser humano de bien. Cuando cumplió 15 años sus cuerdas vocales habían cambiado y en una parroquia su voz se elevaba al cielo cual ángel que se había escapado del coro celestial.

La música fue cambiando de ritmo, acordes y arreglos que lo llevaron tocar otro cielo, uno que no tardaría en darse cuenta de que era falso, donde la fama lo sedujo con mujeres, dinero y un efímero éxito que lo instalaba en los escenarios y vitrinas del espectáculo internacional.

La estrella de Carlos Hernández ya brillaba con luz propia en el firmamento de las luces que tardan poco en apagarse porque dependen de sí misma. Ganador del famoso Festival de la canción OTI, fundador de reconocidos grupos y orquestas salvadoreñas. El cantante, reconocido por propios y extraños, lo tenía todo y lo perdió todo.

Una confrontación familiar irreconciliable, en la que el diálogo y las decisiones no logran arreglar un ritmo adecuado y terminan desafinando una canción de amor, esas circunstancias y muchas otras lo llevaron a una fría prisión, donde el pajarillo cantó sin ser escuchado por nadie que siquiera le regalara un aplauso.

Con las luces del escenario apagadas, Carlos comenzó a susurrar un canto nuevo. Un ministro del evangelio de Jesús le invitó a firmar un nuevo contrato, sin instrumentos, sin partituras, ni tampoco fama a ultranza. Solo su voz que de a poco ensayaba frente a un nuevo director, el mejor, el que tiene cientos de ángeles para que le canten, pero que ahora lo escogía.

El cantante ya no brilla, canta para el dueño del brillo en las vidas que tienen su luz y la libertad de Jesús para reinventarse todos los días, como la de Carlos, que volvió a lo suyo al canto y la arquitectura que le permite crear escenarios de esperanza.

Me senté con él un día cualquiera de estos calurosos y apocalípticos veranos. Y pregunté: "Bueno, ¿y qué haces?" Y contestó: "Sirvo al Señor".

"Eres un aleluya aburrido dirán algunos", respondí –expectante por una respuesta de un hombre para quien la música es su vida–. Y me explicó: "No, claro que no, hoy es cuando mi vida es una fiesta. Sigo cantando y estoy paz con mucha gente, el Señor me ha encargado una iglesia de gente alegre que nos vemos como familia y mi voz canta de todo porque la música es Dios".

Y reflexioné, en la primera canción de Carlos, cuando su piel de bebé era picada por las hormigas, no lloraba, quizá cantaba algo que solo Dios entendía.

Y me pregunté ¿cuántas veces hemos llorado amargamente por lo que nos pasa en la vida? Lo que sea que nos haga llorar, estoy seguro que –si aceptamos la voluntad de Dios– un día ha de convertirse en un canto de victoria y alegría, porque entenderemos el propósito del Señor en nuestras vidas.