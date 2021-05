Aun cuando las autoridades de nuestro país se empeñan en afirmar que no hay desaparecidos y por decir y repetir, una y otra vez, que los desaparecidos aparecen más temprano que tarde, el caso Chalchuapa seguramente ha generado sentimientos encontrados. En el vecindario cercano seguramente hay terror al conocer el hecho, la forma de proceder, el posible número de víctimas y el tiempo del proceder delictivo ignorado. A nivel nacional, el caso ha sorprendido por la cobertura y las dimensiones que este podría tener. Pero hay más, también ha sorprendido el número de familiares que se acercan con la esperanza de encontrar a SU desaparecido, a ese que tienen meses y años de no dar señales de vida, a pesar de las declaraciones de los funcionarios.

En nuestro país hay debate sobre el tema. Según publicación de elsalvador.com del 10.02.21, la PNC registró el año pasado 1,329 homicidios y 2,273 desapariciones. El 1 de abril de este año, publicó que entre el 01.01.21 y el 09.03.21 hay registradas 226 personas desaparecidas. Con esa tendencia, el número de desaparecidos de este año podría alcanzar y hasta superar la cifra del año recién pasado. Los desaparecidos, dice el reportaje de EDH, tienen rostro, nombre y familia. Y nadie puede negar que la familia de un desaparecido, con impotencia e incertidumbre ante el hecho, seguramente no puede encontrar paz. Las declaraciones recientes de familiares de desaparecidos, en su tono y contenido, son suficiente para sentirlo.

La mayor parte de desaparecidos son hombres, muchos son jóvenes, jóvenes seguramente con sueños y con responsabilidades familiares asumidas. Salieron de su casa por un rato y no volvieron. Salieron de su trabajo y no llegaron de vuelta a su hogar. ¿Cuál es el denominador común de los desaparecidos? ¿Hay patrones diferentes por departamento? Solo los investigadores podrían decirlo siempre y cuando tomaran conciencia de que las desapariciones son una realidad y un problema social que merece tomarse en serio. Hay serias críticas de instituciones nacionales que hacen un llamado a reconocer las desapariciones. El caso de Chalchuapa puede tener diez años, dicen. Y nadie se dio cuenta.

Salieron y no volvieron, dicen los progenitores de adolescentes y jóvenes desaparecidos. Fueron a buscar el trabajo que les ofrecieron. Salieron felices y no volvieron. Fueron a hacer contactos para emigrar. Seguramente llevaban el dinero. Salieron esperanzados y no volvieron. Una madre, un padre, una abuela o un abuelo y cualquier otra persona sensible en cualquier parte del país puede imaginar el sufrimiento que se enfrenta cuando un adolescente o joven desaparece. Por esto, comparto lo que vi y escuché recientemente en la conferencia sobre "Ciudadanos Digitales Responsables".

La charla fue organizada para sensibilizar a padres y madres de familia sobre la importancia de dar seguimiento al uso de las redes sociales de sus hijos e hijas. La conferencia fue impartida por un especialista en educación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito quien inició con dos fotos y una pregunta. Una fue de un grupo de niños jugando fútbol en la calle. Otra de un niño en su computadora, solo y en un cuarto a media luz. ¿Dónde está más seguro? fue la pregunta de entrada.

Afuera, jugando en la calle, tienen riesgos que pueden prevenirse cerrando puertas y ventanas. En el ciberespacio, no hay puertas ni ventanas ni techos para enfrentar los peligros. Es una realidad con la que se tiene que vivir, una realidad que tiene lobos vestidos de ovejas que identifican víctimas. Y ahora hay que preguntarles: ¿Cómo te va en las redes sociales? ¿Con quién has estado interactuando? ¿Sobre qué temas? Y más.

Explicó la huella digital. Nada de lo que se escribe y comparte se borra y todo se convierte en el historial personal, para bien y para mal. Y esto es el cartón de entrada para estudios y trabajos futuros. El caso Chalchuapa seguramente podrá servir para conocer todos los contactos y conversaciones que el sujeto hizo. ¡Tengan paciencia! dice el jefe de la PNC ¿a los familiares de desaparecidos? Y, comparto con él, que hay que dar seguimiento al uso de redes que hacen los hijos e hijas.