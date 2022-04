El centro, un reto de gobernanza y creatividad

La recuperación del centro histórico de San Salvador ha sido una tarea que sucesivas administraciones municipales emprendieron con resultados entre pobres e insuficientes. La confluencia de intereses muchas veces contrapuestos volvió de esa tarea poco menos que una utopía.

Por contrapuestos debe entenderse y aceptarse que hay tantos actores económicos y empresariales cuya actividad se desarrolla en el centro de San Salvador interesados en el ordenamiento del espacio como tantos otros renuentes precisamente porque se benefician del caos y la falta de controles. Los más visibles han sido los vendedores, pero hay otros que se han acostumbrado a ese microcosmos en el que se disfruta de algunos servicios públicos sin pagar por ellos, se convive con la corrupción de quienes deberían contribuir al orden y no al revés, y se parasita del espacio por el que actores formales de la economía sí pagan tasas e impuestos.

Eso no supone que los vendedores sean los principales responsables del desorden. El centro es el corazón del comercio informal en la capital; sin acceso a ese tráfico de personas, miles de familias no contarían con sustento, pero el que estas personas estén en la calle y no en los mercados de la zona o en nuevos espacios acondicionados a tal efecto no tiene que ver con la voluntad de los comerciantes informales sino con el abandono comercial, político y financiero de la zona.

Un rol decisivo en ese abandono lo ha jugado la ingobernable lógica del transporte público que convirtió a esas poco más de 200 manzanas en su principal punto de tránsito, el lugar en el que confluyen la mayoría de rutas del área metropolitana. El tema de las ventas ambulantes está intrínsecamente relacionado con ese tema. Según estudios de hace más de una década, por las dos principales calles de la zona pasaban poco más de 600 unidades por hora.

Como en un efecto circular, ese desorden más el deterioro de la infraestructura, la proliferación de la delincuencia y los problemas de tráfico volvieron imposible por indeseable y por poco prometedora cualquier tipo de inversión en el centro.

Por eso no deja de ser llamativa la oportunidad que la Alcaldía de San Salvador ha visto en el régimen de excepción para invitar a varios centenares de vendedores a desalojar pacíficamente la calle Rubén Darío. La línea que se les ha dictado es que pronto se les reubicará en el nuevo mercado Hula Hula.

Convencidos de que no es momento para demostraciones callejeras como las que han caracterizado otros desalojos no sólo en el centro capitalino sino en otros espacios del área metropolitana de San Salvador, los comerciantes se resignaron con apenas algunas quejas. Sin embargo, así como en ese sentido el munícipe se anotó una victoria, queda la pregunta de si la intención de la comuna es romper con la mala idea de centralizar los mercados, formales e informales por igual, o no.

Esa ha sido una tendencia dañina de cara al reordenamiento, curiosamente concebida hace ya varias décadas como la presunta solución a los ambulantes. Y aunque en el principio ese concepto, el de las famosas peatonales de la Democracia Cristiana, ordenó a los vendedores, a la postre derivó en empoderamiento de los informales, invasión del espacio público y todos los ayes posteriores.

Y tal es el reto, humano y de gobernanza. Así como todos los capitalinos aspiran a un distrito histórico del cual enorgullecerse y que vuelva a jugar un papel trascendental en la economía de la ciudad, no hay un solo ciudadano de bien que no coincida en que los vendedores desalojados merecen una alternativa, porque el centro no es sólo los edificios y las plazas sino la gente que brinda servicios y se gana la vida entre unos y otras.