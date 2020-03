El cerebro y su futuro: implantes cerebrales

Kahneman (en su libro "Think Fast, Think Slow") explica que el cerebro tiene un principio básico para su funcionamiento: consumir la menor cantidad de energía posible para efectuar todas las funciones que desempeña como director de orquesta del cuerpo humano. Para efectuar dicha labor, cuenta con dos segmentaciones del cerebro: uno intuitivo, el cual denomina S1; y uno deliberativo, el cual denomina S2. Estos sistemas interactúan entre ellos para procesar los eventos que el sistema sensorial (los 5 sentidos) perciben. El Sistema intuitivo se encuentra siempre alerta, listo para saltar con una respuesta, la cual podrá ser o no certera dependiendo de la habilidad o expertise del individuo que responde. El S1 estará disponible para responder problemas simples (como detectar hostilidad en una conversación, deslizar a la derecha en Tinder, determinar la procedencia de un sonido, hacer una mueca, etcétera).

De tal manera que entre mayor práctica se tenga sobre una habilidad determinada, como por ejemplo jugar ajedrez, las habilidades migrarán del S2 al S1, ya que el cerebro habrá adquirido la capacidad para efectuarlas de forma automática sin mayor desgaste de energía. El S1 se auxilia de herramientas denominadas heurísticas, habilidades expertas adquiridas, así como de procesos mentales como la percepción y memoria. El S1 ayuda a asociar ideas, movimientos motores y entender las dinámicas de las circunstancias sociales; acceder a estos conocimientos –que se encuentran en la memoria– se hace sin intención (como ocurre al leer) y sin esfuerzo.

Cuando el S1 falla en encontrar una respuesta ante una situación, entra a escena el S2, el cual es más lento y tiene un consumo energético mayor, por cuanto requiere de la concentración del individuo. Algunos ejemplos que efectúa el S2 se encuentran: concentrarse en una persona en un ambiente ruidoso, comparar situaciones, efectuar una declaración de impuestos, responder un problema de matemáticas, analizar dar una segunda oportunidad a tu ex, encontrar a «Waldo», entre otras. De esta manera, el S2 tiene la habilidad para influir en el funcionamiento del S1.

La interacción entre ambos sistemas es curiosa, por cuanto siempre están encendidos y alerta a los eventos que los sentidos perciben, siendo que el S1 está constantemente enviando al S2 mensajes de los eventos que ocurren, los cuales a su vez se pueden transformar en creencias y posteriormente en impulsos que quedan registrados en el cerebro para próximas actuaciones. El problema ocurre, cuando el S1 envía impulsos al S2, basados en sesgos, prejuicios y heurísticas –atajos mentales– que mueven a errores sistemáticos. De esta manera, con base en toda esa serie de complejos procesos mentales, es que el cerebro logra procesar la información con la que interactúa, almacenando los datos que más valiosos se consideran.

Así, sabemos que nuestro cerebro se sostiene sobre estos pilares que surgen del sistema límbico (nuestro ser emocional) y del neocortex (nuestro ser racional) que nos dan sentido a nuestra razón de ser. En este contexto, resulta sorprendente saber que hay empresas como Neuralink (fundada por Elon Musk) que están trabajando en desarrollar una "tercera capa" para nuestro cerebro, una suerte de implante cerebral conocidos como Brain Machine Interface, que nos permitiría incorporar elementos de la inteligencia artificial en nuestro actuar. Cobrando esa promesa del transhumanismo y el poshumanismo de la fusión entre las máquinas y el hombre. Ahora parece inverosímil dado los desafíos técnicos que enfrentan, pero como dijo Mandela: "Todo parece imposible hasta que se hace".