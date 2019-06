El césar y el circo

En la antigua Roma, el emperador solía pararse frente a la multitud enardecida en el circo máximo y al final de un combate a muerte entre gladiadores, con la mano extendida, preguntaba al vulgo si le concedía la vida o no al que acababa de ser vencido; y dependiendo de los gritos y la posición del pulgar de la mayoría de los presentes, el magnánimo césar ordenaba que el victorioso le diera muerte o lo perdonara; ante lo que el esclavo ganador respondía "sí, mi amo" y cumplía el mandato entre los gritos iracundos e histéricos de la turba sedienta de la sangre del prójimo.

Después el káiser (es la misma palabra que césar en latín culto, como zar en ruso) ofrecía de comer a los que habían asistido al macabro espectáculo y de esto se derivó la frase de que al pueblo se le mantenía contento si se le daba "pan y circo".

A lo largo de más de 300 años, la institución romana que otrora había sido una colosal república se degeneró. Antes, los representantes del Pueblo, los Senadores, habían escogido de entre los patricios a quien presidiera a esa floreciente democracia y el derecho prevalecía entre los ciudadanos; pero a partir del dictador Cayo Julio César y sus sucesores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, al perderse la razón de la institucionalidad y el equilibrio entre Poderes, el emperador se creyó dios y hubo uno inclusive, que hizo senador a un caballo, bajo los vítores del pueblo, que ya por miedo o por odio, empezó a llenar para entonces los circos, primero de esclavos gladiadores y luego con cristianos o con cualquiera que se opusiera a los dictados del "divino césar".

Cada vez que una república se ha visto en peligro, ha sido por una serie de factores que confluyen en un momento determinado; sucedió en la Roma imperial y a partir de ahí, en las monarquías absolutas, empezando a desmoronarse hasta el advenimiento de la Carta Magna en Inglaterra y terminando con las modernas democracias, ya sea monárquicas (constitucionales) o republicanas. Pero el fantasma de la tiranía siempre ha azotado y continuará haciéndolo, sobre todo, cuando los representantes del Pueblo no logran sintonizar con las necesidades de la población; entonces podrá surgir un caudillo que retome el clamor popular y sea entronizado por el populacho como el mesías (con "m" minúscula) esperado para liberar al país de su miseria.

Gustave Le Bon escribió que "las masas nunca han estado sedientas por la verdad. Dan la espalda a la evidencia que no les apetece y prefieren divinizar el error si éste les seduce. Quien les provea de ilusiones será su amo; y quien intente destruir sus ilusiones siempre será su víctima".

El siglo XX estuvo plagado de tiranos que sedujeron a las multitudes con promesas de gloria, como Hitler, Stalin y Mussolini. El tinte político no importa; fue siempre el mismo método y las mismas víctimas. Hoy en el siglo XXI los dictadores y los populistas arrastran a sus pueblos, sin que estos se percaten al principio del peligro en el que están. La técnica es semejante, atacan a un grupo primero mientras el resto vitorea y después a los demás, hasta que no quede nadie para oponerse. Poco ha cambiado desde tiempos de los césares; solo que hoy, los aprendices de dictador solo se visten de romanos en fiestas de disfraces y ya no se paran en un circo real, sino en el virtual de Twitter, donde la misma turba que antaño, extiende el pulgar para que el esbirro conteste "lo que tú ordenes, amo".