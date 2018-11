El chirrido de la caravana

La multitud de migrantes que se ha formado y deformado y luego, a veces, vuelto a formar a lo largo del camino, funciona como una alegoría de nuestro mundo. Como un terrible espejo, nos dice mucho sobre nuestra sociedad y sus abismales grietas sin fondo de las cuales cientos de salvadoreños quieren salir. Tenemos que saber escuchar el llanto de aquellos pasos infinitamente repetidos que huyen, y saber actuar.

Como cualquier éxodo, la caravana es una concentración de destinos rotos con tanta desesperanza que todo puede ser deseo, en este caso un sueño que es justamente el deseo de llegar a Estados Unidos, o más bien antes que nada de irse de El Salvador. Esta migración es un suicidio masivo, pero un suicidio forzado. Se ha dicho que todos esos salvadoreños se han ido voluntariamente, que se reunieron de manera voluntaria para irse. Eso no es verdad, la salida fue en realidad una huida, una obligación. Por desgracia, sin duda la caravana nunca llegará a Estados Unidos y si llega, solo quedará menos de la mitad de sus miembros, y si esa minoría llega, quizás no logre cruzar la última frontera. Así, muchos quedarán atrapados en un desierto de olvido, serán prisioneros de un no man’s land; ni podrán regresar a sus infernales tierras natales. La caravana no tiene boleto de regreso y lo peor es que el boleto de ida no promete llegar algún día. ¿O llegar dónde? ¿A un lugar peor que el que dejaron? Si es el caso, habrán aterrizado en un punto demasiado difícil para continuar y demasiado lejos para regresar. Los migrantes saben lo peligroso y arriesgado que representa su recorrido migratorio y sin embargo tomaron la decisión de embarcar. Y si se trata de morir, que sea allá mejor que acá. Una decisión que subraya toda la destreza que los habita, dejan todo lo que tienen, es decir nada, para caminar sin parar hacia un horizonte real pero nunca visible.

Imaginemos un instante hacer lo mismo, abandonar todo y huir, de la noche a la mañana. El vértigo que nos anega al solo pensarlo es proporcional a la pobreza y soledad de esa gente que en realidad no abandona nada, sino que encarna un abandono, abandonada por los políticos y toda nuestra sociedad. Porque en los territorios olvidados de la república donde cualquier promesa suena mejor que su situación, miles de compatriotas quieren vivir y soñar. Por lo tanto, concentrar la crítica en las políticas migratorias de Guatemala, México o Estados Unidos, aunque sea una crítica legítima, es un error. Implica gastar energías y cansarse en causas perdidas y falsas; desplaza el verdadero problema y oculta las raíces de la migración que no se encuentran en las decisiones de Trump, al menos no directamente. Por cierto, ¿qué haríamos nosotros si nos anunciaran la llegada de miles de migrantes en El Salvador? Sin duda intentaríamos convencerlos de permanecer en su situación original, aunque sea inhumana, porque no encontrarán nada en nuestras tierras. Salvando las distancias, sin querer comparar Estados Unidos y El Salvador, lo que sería absurdo, bien sabemos que los migrantes latinoamericanos no siempre mejoran su condición en Norteamérica.

El problema es antes que todo nuestro. ¿Qué dice el presidente de la República? ¿Qué sugieren los candidatos a la presidencia? Educación, seguridad, salud, empleo, estructuras en todo el territorio nacional, memoria, justicia, en estos temas se esperan las propuestas, las verdaderas. No las imbecilidades que los políticos intercambian en las redes sociales, porque los que huyen, no solo huyen de una tierra, sino también de ellos, y de nosotros.