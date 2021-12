El ciclo histórico de insatisfacción y represión ya ha sido reactivado

La salvadoreña es una coyuntura difícil de transitar porque a las ansiedades que acompañaron el camino de la nación desde inicios del siglo pasado se han añadido las insatisfacciones de la solución de posguerra y la acometida autoritaria de un nuevo oficialismo.

Hay un hilo conductor que recorre esos tres estadios y es la búsqueda de un mínimo de bienestar social y el reclamo de mayores espacios de discusión en los que las mayorías expresen ese anhelo. En el siglo pasado, la supresión de los espacios de diálogo desencadenó en el conflicto armado; el agotamiento de esa vía obligó a los bandos a sentarse a negociar hasta firmar la paz.

En la posguerra, un sistema de partidos políticos plural inspiró esperanza entre la población, pero ni se avanzó lo suficiente en el mínimo vital de salud, educación y seguridad ni se cristalizó una sociedad civil lo suficientemente pujante para hacer las veces de contrapeso al oficialismo y a la partidocracia. Sí hubo contraloría social suficiente para desnudar la corrupción gubernamental pero no tanta como para que la sociedad fuese adelante de las instituciones públicas en el abordaje de la gran agenda salvadoreña.

El giro de tuerca fue violento, un terremoto que destruyó el orden político de los últimos 30 años; le sucede una configuración autoritaria del Estado acelerada. En apariencia, la nación acepta el germen despótico y antidemócrata del gobierno porque amplias mayorías todavía creen que el régimen les proveerá del ansiado estado de bienestar. Pero el entorno internacional, el despilfarro público y algunas decisiones del gabinete en materia económica y diplomática vuelven más probable un deterioro de las condiciones de vida de la población.

Sí, en las actuales condiciones políticas un agravio en la alimentación, costo de la vida, empleo y liquidez microeconómica pueden redundar en la reanudación del ciclo de malestar social, demanda de derechos fundamentales al Estado, espacios de discusión pública cerrados y represión.

Sólo el gobierno puede evitarlo; no obstante, parece más interesado en prepararse para jugar su rol más agresivo en ese escenario. Esa inercia, por supuesto, no exime de responsabilidad a los sectores nacionales a los que les asiste la responsabilidad de construir –podría ocuparse el término "defender" pero sería excesivo para algunas instituciones– las herramientas de diálogo.

Ahí caben la academia, las iglesias, los movimientos sociales independientes, los colectivos de derechos humanos, el empresariado responsable y los gremios profesionales que entienden el tamaño del perjuicio contra el Estado de derecho del último año. Y también hay fuerzas que no caben, a menos que se resignen a un papel secundario, conscientes de que su influjo debilitó el proceso democrático incluso mucho antes que Bukele apareciera en escena.

Algunos actores pues sólo pueden abonar como testigos, y otros, la mayoría, deben poner sobre la mesa valentía, generosidad y lucidez. La principal dificultad será discernir entre la disfuncionalidad que este gobierno ha sido y la urgencia de reconfeccionar sistema y Estado para garantizarle un futuro a la nación. Los problemas de El Salvador no se resolverán con el inevitable cambio de gobierno, pero que el gobierno no quiera cambiar y persiga a los que le exigen un cambio no es un problema menor.