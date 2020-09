El coeficiente digital pretende medir el conocimiento y aplicación de las tecnologías digitales. Wininnovation.com sugiere esta forma de medir el de las empresas, que está compuesto por una serie de aseveraciones a las que debe responderse, completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, completamente de acuerdo o algo de acuerdo.

Tecnología: 1. Tenemos una fuerte presencia en la web y redes sociales. 2. Contamos con tecnologías que permiten la colaboración de los empleados. 3. Nuestras iniciativas tecnológicas están vinculadas a los resultados comerciales. 4. Aprovechamos las arquitecturas modernas (API, nube) para promover la velocidad y la agilidad. 5. Nuestras tecnologías han evolucionado en consonancia con nuestro negocio. 6. Nuestros equipos de tecnología y marketing trabajan para crear una hoja de ruta digital.

Experiencia del cliente: 7. Los "insights" de los clientes son clave para nuestra estrategia digital. 8. Las experiencias de los clientes con nuestros productos / servicios influyen en el diseño y el desarrollo. 9. Las evaluaciones y el valor de por vida del cliente / consumidor es fundamental para nuestro negocio. 10. Personalizamos la experiencia de nuestros clientes en función de su personalidad y comportamiento. 11. Utilizamos la información del cliente de varios canales como predictor de nuestros ingresos.

Sistema de seguridad: 12. Nuestra arquitectura de aplicaciones cumple con los estándares PCI. 13. No hemos tenido problemas de seguridad en los últimos 18 meses. 14. Nuestras infraestructuras se encuentran en un entorno seguro. 15. Tenemos redundancia incorporada para proteger la pérdida de datos. 16. Nuestros empleados están capacitados o certificados para manejar datos confidenciales de los clientes.

Gente y cultura: 17. Nuestra estrategia digital cuenta con el apoyo y la participación total de la Junta Directiva y la gerencia 18. Tenemos un liderazgo sólido para liderarnos en la era digital. 19. Invertimos en formación y educación a todos los niveles para la transformación digital. 20. Nuestra visión y misión comunica la estrategia digital. 21. Asumimos riesgos medidos para mantenernos por delante de la competencia.

Estrategia y crecimiento: 22. Hemos identificado y destinado presupuestos para la transformación digital. 23. Digital es una de las tres principales iniciativas estratégicas de la organización. 24. La tecnología es un factor clave de nuestro crecimiento. 25. Tenemos una visión transformadora de la organización. 26. Tenemos una estrategia digital que va más allá de implementar tecnologías.

Proprofs.com presenta una prueba de 40 preguntas para medir el Coeficiente Digital de los individuos, por razones de espacio no puedo compartirlas todas. ¿Alguna vez ha enviado un mensaje de texto (SMS)? ¿Tiene un perfil de Facebook? ¿Alguna vez ha visto un video web? ¿Tiene una cuenta de PayPal? ¿Ha descargado música en línea? ¿Tiene televisión de pago? ¿Alguna vez ha subido a una nube? ¿Utiliza banca en línea? ¿Tiene acceso inalámbrico a Internet en casa? ¿Puede describir Twitter? ¿Alguna vez ha comprado o vendido algo en eBay? ¿Envía correos electrónicos todos los días? ¿Ha usado Instagram? ¿Ha realizado alguna vez una videollamada por Skype o FaceTime? ¿Posee y usa un teléfono inteligente? ¿Posee y usa una computadora portátil o tableta? ¿Utiliza la banca móvil en su teléfono? ¿Alguna vez ha realizado un pago mediante el pago de móvil a móvil? ¿Recibe sus extractos bancarios electrónicamente online? ¿Puede describir LinkedIn? ¿Puede describir qué es un código QR? ¿Ha comprado productos en línea en el último mes? ¿Alguna vez ha descargado una aplicación? ¿Tuitea? ¿Alguna vez ha subido a YouTube? ¿Lee un periódico en línea? ¿Alguna vez ha publicado una reseña de un producto en línea? ¿Ha comprado alguna vez en Amazon? ¿Posee y usa un lector de libros electrónicos?

Conocer el coeficiente intelectual y emocional ya no es suficiente en esta era digitalizada, porque lo que no se mide no se mejora.