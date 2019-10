El colapso que viene: El Tráfico

Entre la venta de vehículos nuevos, la importación de automóviles chocados de Estados Unidos, el no retiro de unidades contaminantes y el crecimiento del parque motociclístico vamos rumbo a un caos en un rango de 5 a 10 años.

En la actualidad, ya no hay hora pico, casi a cualquier hora del día movilizarse unos 10 kilómetros en promedio implica de 40 a 50 minutos; además de los problemas de movilidad hay que sumar el de espacios de estacionamientos; no solo nos tardamos en llegar, sino que hay que invertir más tiempo en buscar espacio. Además, cualquier accidente –de los que abundan a toda hora y en todo lugar por distracción, intolerancia e irresponsabilidad– genera embotellamientos de gran magnitud, también debido a los procedimientos policiales y de aseguradoras.

Los pasos a dos niveles construidos recientemente –que de paso solo movilizan el problema a 500 metros más adelante– están colapsados; si no se hace algo para controlar los volúmenes caminamos hacia una tremenda crisis de movilidad para todos.

Otro aspecto importante es la ausencia y falta de operatividad de las autoridades policiales de tránsito; no solo no están en las calles –se les ve en ciertas arterias moviendo las manos y supuestamente agilizando ineficazmente el tráfico– sino que, además, frente a ellos se comete todo tipo de infracciones sin que hagan nada. Lo típico, camiones tipo rastra circulando a cualquier hora del día o autobuses del transporte público bajando y recogiendo gente en donde les da la gana.

Por otro lado, cientos o miles de motociclistas sin licencia y sin placas circulando por doquier, y cuando los detiene un retén la policía está imposibilitada de actuar ya que no tienen cómo mover una considerable cantidad de motos supuestamente decomisadas; al final todo se arregla con una plática o con algo para las gaseosas...

La gente hace lo que le da la gana; se pasan semáforos en rojo, se estacionan en donde quieren, un altísimo porcentaje van hablando por teléfono o enviando mensajes de texto mientras conducen, hacen cruces prohibidos en rayas amarillas; en fin, es una anarquía.

Los esquemas conocidos como "día de parada" (hoy no circula...) o cambios de horarios laborales no van a solucionar nada; con el "hoy no circula" la gente se termina comprando otro vehículo, y con los cambios de horario la gente sigue circulando ya que lleva a sus hijos al colegio u otras diligencias.

¿Qué se puede hacer? (y no se está haciendo):

1) Una solución imprescindible es mejorar el transporte público; obviamente algo mejor que el adefesio del SITRAMSS; algo más creativo e imaginativo, algo como un tren aéreo, ya que por razones telúricas no podemos hacer un metro subterráneo o sería muy costoso.

2) Otra medida sería un control más estricto para la importación de vehículos chocados, una fórmula que permita ingresar unidades en función del desecho interno y de otras variables como el estado del automotor y los tamaños, privilegiando automotores en mejor estado y más pequeños.

3) Una tercera medida es no permitir compra de ningún vehículo o moto a quienes no tengan licencia de conducir.

4) Una cuarta solución es castigos más severos a infractores, así como suspensión de licencias.

5) Una quinta medida es no permitir construcciones comerciales, académicas, empresariales, gubernamentales sin los espacios adecuados para estacionamientos, esto creo que debe ser tarea de la OPAMSS; asimismo, estimular fiscalmente a que estas nuevas construcciones sean en las afueras de la capital.

6) Finalmente, sería fundamental hacer un plan de desarrollo vial de largo plazo, con los anillos periféricos que movilicen vehículos sin necesidad de pasar por núcleos urbanos.