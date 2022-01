El corazón de un líder que deja una huella con sus acciones, parte 6

No somos simios con pantalones o falda. Lo que nos diferencia de los animales, según estudios de bioética recientes, es un dos por ciento al realizar un análisis comparativo del genoma humano y el del chimpancé, adonde aparece que el ser humano, aun teniendo estructura física de menor especialización, tiene un plus que hace que haga "más con menos", potencialmente capaz de transformar el ambiente para poder vivir en él. (Dra. Natalia López Moratalla, científica española de biología molecular, experta en bioquímica y catedrática emérita).

Las personas que dirigen organizaciones no dan órdenes a bestias sino sobre personas racionales y libres, por lo que se hace necesario reflexionar sobre las diferentes formas de mandar orientándose bajo principios éticos. De esta forma, el líder contará con pautas para transformar la realidad en forma colaborativa por parte de su gente, dejando una huella personal relevante y mostrando una imagen transparente en el proceso. De esto trata el ítem 5 que explica la necesidad de contar con dirigentes que luchen por ser sensatos, es decir, coherentes en sus pensamientos, intenciones y acciones. Esto se logra a través de adquirir algunas virtudes centrales: responsabilidad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y veracidad. A esta manera sensata de ejercer un liderazgo integral hace referencia el listado de 9 dimensiones recopilado por el profesor Juan Fernando Selles, quien presenta una síntesis de los estudios del Dr. Leonardo Pol, dirigido a quienes quieren gobernar con pasión: 1. Las personas primero. 2. Sin equipo, no hay líder. 3. Saber pasar la posta (los sucesores). 4. Ser líder es ser maestro. 5. Seis palabras mágicas (virtudes, responsabilidad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y veracidad). 6. Rumbo a la meta (objetivos). 7. Aprender a gobernar. 8. Resultados a la vista (el dinero es trabajo en potencia). 9. El objetivo es que ganemos todos (bien común)". (Del documento: "Nueve puntos centrales que el directivo debe tener en cuenta, según Leonardo Polo", de mi profesor de antropología trascedente del máster, Dr. Juan Fernando Selles, Universidad de Navarra, España, http://www.leonardopolo.net/docs/MP42-B.pdf )

A continuación, la explicación de las virtudes del líder de acción que quiere dejar su impronta personal dirigiendo empresas y equipos que impacten el bien común:

-La responsabilidad. El líder es responsable de los acontecimientos en cuanto que son consecuencias de su actividad transformadora elegida libremente... "Quien evade la responsabilidad se deshumaniza y deshumaniza a los demás...".

-Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es la virtud directiva del líder. Para quien tiene que afrontar riesgos y asumir responsabilidades, también es imprescindible la fortaleza. En la empresa, ser fuerte "se practica si se persiguen con constancia grandes ideales a largo plazo, o sea, si se va a la caza de bienes arduos, difíciles, poco accesibles... Ante los problemas, es fuerte quien responde con la autocorrección, con un ataque razonable y quien resiste con una paciente o serena contrastación (¡fuera nervios!) entre la realidad y sus capacidades... Para resistir al mal no hay más que un procedimiento: ahondar en los principios... Esa serenidad comporta, sin duda, sufrimiento... Con todo, la vive mejor el fuerte que el fanático o el cínico. La fortaleza se muestra más en resistir que en atacar. No siempre se debe atacar (como piensa el fanático), y nunca se debe ‘pasar’ (como piensa el cínico)".

"La templanza es la virtud que controla los deseos sensibles de acuerdo con el conocimiento humano, que no es exclusivamente sensible. Quien no controla sus deseos, no puede gobernar bien (humanamente) una empresa... Un placer más sutil es el del prestigio... pero este no se puede alcanzar de modo inmediato, rodeándose de signos externos. El prestigio se logra con la mejora personal".