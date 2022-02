El corazón de un líder que sabe usar el dinero. Parte 11

El dinero y el poder se convierten para un líder que dirige una organización en una combinación compleja que tiene la potencialidad de ser fuente de alegrías o de frustraciones. De allí que se escuchen frases sobre su uso, como este de hace varios siglos: "Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar". (Miguel de Cervantes, autor del libro "Don Quijote de la Mancha"). https://forbes.es/lifestyle/6120/10-frases-celebres-sobre-dinero-y-riqueza/

Continuando con la serie que he venido compartiendo sobre las competencias de liderazgo ahora trataremos el ítem 8, que explica la necesidad de que quien hace cabeza conozca el valor del dinero de la empresa y lo sepa utilizar para servir mejor a los trabajadores y la sociedad, ganando una rentabilidad en el proceso. A esta manera sensata de ser un líder integral hace referencia el listado completo que he venido comentando sobre las 9 dimensiones del directivo que ha recopilado el profesor Juan Fernando Selles. Las presenta como en una síntesis de los escritos del Dr. Leonardo Polo, dirigido a quienes quieren gobernar con pasión: 1. Las personas primero. 2. Sin equipo, no hay líder. 3. Saber pasar la posta (los sucesores). 4. Ser líder es ser maestro. 5. Seis palabras mágicas (virtudes, responsabilidad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y veracidad). 6. Rumbo a la meta (objetivos). 7. Aprender a gobernar. 8. Resultados a la vista (el dinero es trabajo en potencia). 9. El objetivo es que ganemos todos (bien común)". (Documento: "Nueve puntos centrales que el directivo debe tener en cuenta, según Leonardo Polo", de mi profesor antropología trascedente del máster, Dr. J. F. Selles, U. de Navarra, España, http://www.leonardopolo.net/docs/MP42-B.pdf).

Es conocida la parábola de los talentos por medio de la cual entendemos que quien tiene dones o bienes los ha de poner a producir para el bien propio y de la comunidad. ¿Cómo debe usar el dinero un líder? Para autores como Keynes y Leonardo Polo, "el dinero, en esencia, para un señor que manda es esto: aquello que cuando se tiene posibilita el trabajo, es decir, el dinero que se tiene o que se recibe es trabajo en potencia. Cuando el dinero se emplea en el trabajo tiene una rentabilidad, es decir, el dinero se repone en ese mismo momento".

"El primer cometido del capital (recurso económico) es convocar al trabajo, es hacer trabajar, pero bien entendido, de tal manera que ese dinero siempre se transforme en trabajo potencial, es decir, que asegure la supervivencia del trabajo. Ese es el sentido estricto de la palabra inversión. La inversión es aquella función del dinero según la cual del trabajo en potencia se pasa al trabajo en acto, y del trabajo en acto se pasa otra vez al trabajo en potencia. Por eso, se puede decir que uno que manda es aquel que respecto del dinero no tiene la misma mentalidad de los procesos tecnológicos". Ese es el primer cometido del dinero, pero no el último, porque superior al trabajo de los trabajadores es el bien común suyo, el de sus familias y el de la sociedad, y este bien no se reduce a dinero, a productos materiales y a trabajo, sino que es, sobre todo, de índole humanizante: la adquisición de hábitos intelectuales y virtudes en la voluntad. En este sentido, el dinero tiene sentido ético. En caso contrario, tiene exclusivamente un sentido pragmático".

Quien manda maneja el dinero de tal forma que conseguirá el bienestar de las familias de los colaboradores junto al retorno de la inversión, teniendo en cuenta también el líder que sus acciones han de contribuir al bien común a través de impactar positivamente la vida de los seres humanos a quienes afecta directamente el funcionamiento del giro del negocio, (stakeholders o grupos de interés). La ética del dinero incluye cuidar la casa común de la humanidad: el planeta.