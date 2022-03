El corazón de un líder que usa el poder para servir. Parte 12

La autoridad o mando va siempre acompañado de poder para que verdaderamente se pueda liderar a otros. Cuando quien manda una organización, un equipo deportivo, una empresa o un país elige usar el poder para servir y crear (innovar), entonces se puede afirmar de un dirigente que ejerce un liderazgo relevante y positivo en el ámbito en que se desenvuelve.

"Conseguir cien victorias en cien batallas no es el súmmum de la habilidad. Rendir al enemigo sin combatir es el súmmum de la habilidad". Este consejo es del libro "El Arte de la Guerra", de Sun Tzu, es uno de los tratados sobre estrategia más antiguos (siglo VI antes de Cristo). https://strategocyc.com/10-ensenanzas-estrategicas-de-el-arte-de-la-guerra/. Para lograr ganar batallas se necesita servir de forma creativa.

Finalizamos la serie que he venido compartiendo sobre las competencias de liderazgo ahora con el ítem 9, que explica la necesidad de entender la raíz más profunda del poder, el cual es un servicio al bien común. A esta manera sensata de ser un líder integral hace referencia el listado completo que he venido comentando sobre las 9 dimensiones del directivo que ha recopilado el profesor Juan Fernando Selles en una síntesis de los escritos del Dr. Leonardo Polo, dirigido a quienes quieren gobernar con pasión: 1. Las personas primero. 2. Sin equipo, no hay líder. 3. Saber pasar la posta (los sucesores). 4. Ser líder es ser maestro. 5. Seis palabras mágicas (virtudes, responsabilidad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y veracidad). 6. Rumbo a la meta (objetivos). 7. Aprender a gobernar. 8. Resultados a la vista (el dinero es trabajo en potencia). 9. El objetivo es que ganemos todos (bien común)". (Documento: "Nueve puntos centrales que el directivo debe tener en cuenta, según Leonardo Polo", de mi profesor de antropología trascedente del máster, Dr. J. F. Selles, U. de Navarra, España, http://www.leonardopolo.net/docs/MP42-B.pdf).

"En la persona dar es superior a recibir. Mandar es ofrecer, dar... Por tanto, mandar es servir a los otros. Si el fin del directivo es servir, el de la empresa también lo es. Si la empresa produce dinero, este debe ponerse al servicio del bien común, como los productos que produce. Estos serán mejores en la medida en que faciliten más el bien común de los ciudadanos. De manera que lo primario, lo más importante es el servicio… El servicio es una actitud efusiva, que tiene una gran influencia en el modo en que se busca y se aprecia el beneficio. No se deben hacer cosas que beneficien a la empresa pero que son perjudiciales socialmente. Desde el punto de vista del beneficio el narcotráfico, por ejemplo, cumple el fin posesivo, es un negocio muy rentable, pero desde el servicio no".

Una empresa se vuelve más humana si hace bienes y servicios de calidad excelente para solventar necesidades y problemas reales de los clientes (personas y países). "Si se ofrecen bagatelas, es porque se acepta poco e impersonalmente… Esto indica que en la medida en que el beneficio de la empresa es unilateral (afecta solo o principalmente a algunas personas) es más injustificable... Al empresario que ve los salarios únicamente en el capítulo de gastos o de costos, hay que decirle que está dominado por el afán posesivo y, en consecuencia, que no sirve para gobernar. ¿Cuál es el control del impulso de posesión? El afán de crear y de compartir... Si no se crea, no se sirve a la sociedad, si no se comparte tampoco". Dr. Polo.

Si el empresario no tiene como fin el bien común, buscará el dinero o la fama, bienes útiles que la empresa puede facilitar. En el primer caso comprometerá el trabajo futuro de la empresa; en el segundo, arriesga la integración de los que forman parte de ella y, por tanto, la empresa misma. Estos deseos posesivos imposibilitan el bien común y, a la larga, favorecen el subdesarrollo, porque provocan la falta de confianza con respecto a la clase dirigente.