El covid-19 ¿una oportunidad de aprendizaje?

Resulta difícil en estos momentos ocuparse de temas diferentes a los asociados con la crisis, pareciera que todo o casi todo lo que no tenga que ver con esto se ha vuelto irrelevante y la verdad es que es totalmente comprensible, porque estamos viviendo una realidad insólita que afecta todos los aspectos de nuestras vidas, lo social, lo político, lo psicológico, y por supuesto también lo económico. Además de que esta realidad la compartimos con todo el planeta.

Por lo tanto, considero que no es ninguna exageración pensar en que no saldremos de esta crisis igual que como entramos; sin embargo, cada uno decidirá la mejor forma de aprovechar esta experiencia de vida sin precedentes. Los invito a que pensemos en las lecciones aprendidas hasta el momento, para lo cual les compartiré algunas de las mías.

Lección #1. No podemos darlo todo por sentado. Los seres humanos somos vulnerables por naturaleza y el mundo en el que vivimos no es infalible. Debemos estar preparados para las contingencias, el famoso "plan B" siempre es necesario, tanto en el plano personal como en el laboral.

Lección #2. La globalización, para bien o para mal, no conoce de fronteras ni de distancias. Lo que empezó a 14,315 kilómetros de El Salvador (distancia entre China y El Salvador en línea recta), en cuestión de semanas nos impactó y ¡de qué manera!

Lección #3. TODOS somos iguales. El covid-19 no respeta sexo, raza, edad, nacionalidad ni nivel socioeconómico. Los países poderosos han sufrido tanto, y quizás hasta más, que los países del tercer mundo.

Lección #4. Las emociones son universales. Todos o casi todos sentimos el mismo miedo a contagiarnos y tratamos de huir del riesgo. Hemos desarrollado un sentimiento de desconfianza, por aquello de que "todos somos sospechosos". Pero, afortunadamente, también estamos compartiendo sentimientos como la empatía, la solidaridad, la compasión, la fe y la humildad.

Lección #5. Podemos vivir con menos. Mucho se ha dicho de que nos hemos vuelto consumistas, pero en la situación actual nos conformamos con contar con lo básico. Las visitas al supermercado ya no son como antes. Hemos tomado conciencia de la importancia del ahorro y somos más cautelosos con nuestros gastos.

Lección #6. La naturaleza necesitaba un respiro (y quizás los humanos también). Son realmente lindos e inspiradores los videos de los animales caminando tranquilamente, en las calles que antes eran propiedad exclusiva de los humanos. O los de las aguas cristalinas de los lagos, que permiten apreciar la belleza de sus habitantes.

Lección #7. Nuestra capacidad de adaptación puede habernos sorprendido a nosotros mismos. En cuestión de días nos preparamos para trabajar en la casa, para que nuestros hijos recibieran clases online, para improvisar un gimnasio casero, para comprar en línea o por teléfono, para hacer nuestros pagos a través de la banca electrónica, para capacitarnos por medio de los Webinars, para mantenernos comunicados con nuestra familia y amigos y hasta para realizar celebraciones. Una forma de visualizar esta capacidad de adaptarnos, que me gusta mucho utilizar, es la evolución del meme de "hoy es viernes y el cuerpo lo sabe", pasó primero a "hoy es viernes y el cuerpo ni lo sospecha", luego a "hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ya no le importa" y terminó así: "la frase hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ha muerto".

Me quedan muchas lecciones más, pero se me acabó el espacio. No quiero terminar sin expresar que, en mi opinión, es muy cierto que no podemos cambiar los hechos, pero sí podemos decidir la forma como los enfrentamos.