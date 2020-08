El covid-19 y la cuarentena

El Sars cov 2, conocido como covid-19 existe y es muy grave. Según datos del CDC de Europa, para mediados de junio había 7.9 millones de personas contagiadas en el mundo y 433 mil muertos. En los 60 días anteriores el promedio diario de muertos fue de 4,900 con tendencia a la baja. De continuar esa tendencia para fin de año tendríamos cerca de 1.4 millones de muertos, lo cual es gravísimo. Analizando esto, vemos que en el mundo se ha contagiado de covid-19 uno de cada mil habitantes y de los 26.9 millones de personas que fallecieron para mediados de junio, 1 de cada 62 fue de coronavirus.

Comparando esas 433 mil muertes de covid-19 para mediados de junio, con otras ocurridas, según datos de OMS https://www.worldometers.info/, se tiene que por malaria fallecieron 448 mil, por accidentes 616 mil, de VIH 768 mil, por alcohol 1.1 millones, por fumar 2.3 millones, niños menores de 5 años 3.5 millones, de cáncer 3.8 millones y de enfermedades contagiosas 5.9 millones. En cantidad de muertos, similar al coronavirus están la tuberculosis, la diabetes y la demencia. La pregunta que surge es ¿si para una enfermedad grave como el covid-19 se decretó cuarentena mundial por qué no se impuso cuarentena por la tuberculosis, el VIH o enfermedades contagiosas que generaron muchas más muertes que el covid-19?

Una cosa parece clara. Ha habido intencionalidad de generar pánico a nivel mundial, para lo cual se aprovechó la ocurrencia de una nueva enfermedad. ¿Por qué? El pánico permite a gobernantes hacer cosas que de otra forma no podrían hacer y a grandes corporaciones aumentar sus capitales ya sea con la venta de vacunas por industrias farmacéuticas, o especulaciones en el mercado de valores o recursos como el petróleo y el oro. Bill Gates, que tiene multimillonarias inversiones en industrias farmacéuticas, ha solicitado al congreso de EUA la vacunación obligatoria contra las enfermedades conocidas y controlar eso con un chip introducido en el cuerpo, de manera que sin las vacunas no se podrá viajar ni asistir a ningún lugar público, lo cual se diseminará luego a la mayoría de países y generará ganancias astronómicas. Más grave que las ganancias inmediatas va a ser que con un chip, se puede generar emisiones electromagnéticas capaces de afectar el cerebro y ocasionar estados de ánimo en las personas, lo cual equivale a una total manipulación y control de la población mundial, ya no se hablaría de seres humanos sino de ganado humano. Si George Orwell estuviera vivo se moriría del susto.

El presidente Bukele ha sido cómplice de esta iniciativa de pánico, ya que le ha facilitado hacer lo que quiere y buscar excusas para no rendir cuentas, no se sabe en qué se ha gastado el dinero, por qué se han hecho cosas de dudosa racionalidad, a quién le ha dado los jugosos contratos y de paso insultar a quien se atreva a cuestionarlo. Pero el presidente no se ha dado cuenta de que se está convirtiendo en víctima, ya que las grandes decisiones globales no las va a tomar él, ni siquiera le van a consultar, sino que a él le va a tocar pagar los costos locales. Es claro que la mayoría de contagiados y por lo tanto de muertos han salido de instancias bajo su control, como centros de contención, hospitales, cárceles, PNC, ejército y el Cenade. ¿Como va a responder ante eso el presidente? Por más que culpe a la Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional de las muertes, eso no tiene ninguna base real. Lo que sí es real es que la cuarentena, a pesar de que era necesaria, en la forma como se ha manejado ha traído más costos que beneficios, no en balde hay voces que están pidiendo la destitución del presidente.

La situación está complicada, pero tiene solución. Lo primero es que el presidente debe reconocer su error, aunque no lo confiese públicamente, y cambiar su forma de actuar. Se debe proteger la débil democracia que tenemos, hay que discutir con la AL sin insultar. A la Sala de lo Constitucional hay que obedecerla, a defensores de derechos humanos, académicos, religiosos y empresarios hay que respetarlos y a médicos, enfermeras, policías y soldados hay que protegerlos. Además, no se debe continuar con el mensaje público de odio y división y menos se debe apoyar a tuiteros, youtubers, comentaristas y analistas que destilan veneno al hablar. Una vez superado eso, el presidente debe formar un comité multidisciplinario que le ayude a conducir una cuarentena que permita a la población salir a ganarse la vida con un riesgo mínimo a su salud.