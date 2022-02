El credo romano

La iglesia siempre estará en las discusiones relativas al cristianismo. Preguntas como cuál fue la intención de Jesús, si fundar una iglesia institucional o más bien comunidades carismáticas, o si debemos hablar de una iglesia en singular o plural, son inquietudes presentes y relevantes en el contexto cristiano. Como inicio de respuesta intentaremos acercarnos a las cuatro características que, de acuerdo con el credo, posee la iglesia romana.

La unidad se sustenta en que sus miembros, en cualquier tiempo y lugar, están unidos por la misma fe, culto y ley; asimismo, participan de los mismos sacramentos bajo la autoridad del papa. Aquí estamos ante una unidad formal sostenida por una doctrina y estructurada bajo una jerarquía. Sin embargo, en los textos bíblicos, Jesús expresa su deseo de que sus discípulos sean uno y experimenten espiritualmente la unidad que brota del interior, la cual se concretiza en la comunión entre unos y otros por el amor y la comunión con Dios: "Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado" (Jn.17.23).

La santidad se origina en la santidad de Jesucristo y en la de algunos de sus miembros, también en la santidad de su fe, leyes y sacramentos, por tanto, se asume que fuera de la iglesia romana no existe verdadera santidad. Bíblicamente hablando, un hombre es santo porque fue apartado para ser consagrado a Dios, por lo que todos los cristianos nacidos de nuevo fuimos apartados por el Espíritu Santo para ser santificados: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios" (1.Cor.6. 9 y 11). Esto confirma Pablo al dirigir sus cartas a los santos de las diferentes iglesias.

La catolicidad o universalidad de la iglesia reposa en la idea que sus miembros provienen de todas las épocas, lugares, edades y condición social. Sin embargo, este término no es bíblico, fue Ignacio de Antioquía (35-110) quien lo utilizó por primera vez y su significado tuvo variaciones en el tiempo. Actualmente, la iglesia romana reconoce la existencia de auténticos cristianos fuera de ella, los cuales son considerados parte del alma de la iglesia. Al reconocerlos el término pierde valor de exclusividad.

La apostolicidad es entendida en términos de que el papado se remonta hasta los apóstoles y por tanto, sus gobernantes fueron legítimos sucesores. Esto contradice la condición de convivencia física con Jesús establecida por los once apóstoles para elegir al sustituto de Judas: "Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección" (Hechos 1.21-22). Por su parte, Pablo establece que el apostolado hace parte de los cinco ministerios que Dios nos otorga para fundar y establecer doctrina en las iglesias locales, y por tanto, su ejercicio requiere de un llamado específico y personal: "Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre" (Ga.1.15-16).