El crimen de odio, una práctica Nazi vigente en el gobierno de Nayib Bukele

Como resultado de los constantes discursos de odio del presidente Bukele en contra de la oposición política a través de sus presentaciones públicas y en las redes sociales, el domingo 31 de enero de 2021 se materializó por parte de sus seguidores un ataque terrorista contra miembros del FMLN, que dejó como consecuencia el asesinato de 2 personas y 3 más heridos. Lo delicado de esta situación es que el presidente se apresuró a declarar que dicho ataque había sido un autoatentado, por consiguiente, sorprende esta manipulación de los hechos, ya que la información disponible junto a los videos que circulan en las redes sociales no deja ninguna duda del ataque planificado y premeditado, ejecutado por los capturados y acusados de estos crímenes, al mismo tiempo queda en evidencia que las mentiras del presidente han tomado características de políticas públicas del gobierno.

En el enfoque del presidente, el discurso de odio se ha convertido en un elemento esencial de sus proyecciones propagandísticas, lo que origina un fanatismo ideológico extremista en sus partidarios, no obstante, los crímenes de odio no son nada nuevo, fueron la motivación principal del régimen Nazi, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y que los llevó a cometer millones de crímenes contra judíos, grupos étnicos y políticos. Sin embargo, los discursos de odio del presidente Bukele orientados a culpar a sus adversarios de todos los males del país se asemejan a los del jerarca Nazi, ministro de Propaganda Joseph Goebbels, quien decía: "Hay que hacer creer al pueblo, que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento".

Los logros del gobierno de Bukele son insignificantes, no tiene planes de desarrollo para nada, obviamente son incapaces, y quieren resolver sus deficiencias repartiendo miseria (bolsas de alimentos), es realmente un populismo de mala calidad, así también: el desempleo, la delincuencia y la pobreza aumentan y no hay ninguna respuesta del gobierno a estos problemas, un inadecuado manejo de la pandemia, los señalamientos de corrupción para el gobierno de Bukele son considerables, y el nepotismo (familiares y amigos) en este gobierno no tiene comparación en toda la historia de El Salvador, contradiciendo sus posiciones en la campaña presidencial contra la corrupción, dado que han sido más corruptos que todos los anteriores.

Bukele quiere todo el poder para manejar a su antojo las finanzas públicas y consolidar una dictadura y así repetir la historia ya superada, de esta forma, se volvería a un clima político de inseguridad permanente con asesinatos políticos, presos políticos, persecución, tortura, eliminación de libertad de expresión, por lo tanto, terminaría nuestra incipiente democracia, pero confío en la sabiduría del pueblo salvadoreño para que el 28 de febrero de 2021 vote consciente por aquellos partidos que no pongan en peligro los valores democráticos y constitucionales de nuestro país. También manifiesto confianza en la Fiscalía General de la República y en la justicia, para que los asesinatos de los dos militantes del FMLN no queden impunes y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Para finalizar, quiero referirme a palabras del papa Francisco en un encuentro con periodistas: "Un político nunca debe sembrar odio y miedo. Solamente esperanza, que es necesaria para ir adelante".