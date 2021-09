El debate sólo es show cuando no hay convicción democrática

Los diputados no debaten porque ese órgano del Estado ha perdido su naturaleza deliberativa y porque las decisiones no se toman en la Asamblea Legislativa sino en la esfera ejecutiva, dictadas por el presidente de la República y su círculo más cercano.

Ayer, algunos de los jueces y magistrados afectados por el manoseo de la Ley de la Carrera Judicial de parte de los pasapapeles de Bukele en el parlamento expresaron su consternación por el irrespeto al Estado de derecho, el rompimiento constitucional y la violación de los derechos humanos. Algunos de sus alegatos incluyeron los debates previos a la aprobación del decreto que jubilaría a cientos de administradores de tribunales y cámaras.

Es inútil reparar en esos debates, equivale a culpar a los títeres por las ideas del titiritero. Y es tal el encono con que se está desmantelando al órgano judicial, saboteando su independencia, que el ya familiar incordio presidencial con el establishment o su molestia con algunas decisiones en dirección opuesta a su programa de choque partidario no alcanzan a explicarlo.

¿La tenacidad exhibida por Bukele en su ataque a la independencia de jueces, fiscales y policías es sólo por control social y requisito autoritario o hay fuerzas de otra naturaleza exigiendo al Estado salvadoreño que le destruya los dientes al ministerio público y garantice la docilidad de los juzgadores?

Es inevitable hacerse estas preguntas ante el acelerado curso de los acontecimientos; la narrativa de reinvención del país como reacción a la corrupción de la partidocracia tradicional ya no sustenta la agresión que desde el seno del gobierno se consuma contra la separación de poderes y la democracia. Si los intereses a los que la administración sirve no son los de la nación, que con las más recientes disposiciones ve todavía más comprometida la posibilidad de justicia e igualdad, ¿a qué propósitos responde el mandatario? Si ya no atiende las necesidades del soberano, ¿quién es su señor?

La paradoja es amarga, especialmente para los seguidores más ilustrados de Bukele, aquellos que creyeron en su promesa de disrupción y de renovación. Hay una capa aún profunda de ciudadanos que interpretan el cambio de unas personas por otras como cambio, como revolución. Pero otro sector pro oficial, más informado, ya advierte la trampa: el presidente tomó el manual de la vieja política y con las compuertas legislativa y judicial abiertas procede a sus anchas, no para subvertir las peores prácticas en la administración del Estado sino para valerse de ellas vulgarmente.

Una línea muy popular de la campaña de Bukele era la de acabar con los maletines negros, en alusión al clientelismo como cultura en la Asamblea Legislativa y a la alegada traición de los diputados de ARENA y el FMLN al bien común para honrar propósitos particulares. En apariencia lo ha logrado: ya no sería necesario retomar esos métodos si la agenda de terceros, nacionales o internacionales, puede imponerse a través del primer funcionario del Estado; de ahí las órdenes descenderían a cualquiera de las instituciones para cumplirse aunque fuesen ilegales.

De ese calibre son las preguntas y los escenarios que afloran de manera natural ante el extravío, el desvarío y el atropello como métodos de un gobierno. Los debates, la discusión, la democracia parecen condenados a ser una pantomima.