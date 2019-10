El derecho a saber

El sábado pasado se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber, oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene el derecho fundamental de acceso a la información pública. El reconocimiento de dicho día surgió gracias al empuje de la sociedad civil, quien en 2002, en Bulgaria, en una reunión de la Red de Activistas por la Libertad de Información, decidió nombrar cada 28 de septiembre como el Día del Derecho a Saber. Posteriormente, en 2015, la UNESCO proclamó dicha fecha, como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.

Este derecho ha venido avanzando cada vez más en el mundo. Actualmente, de acuerdo con el Centre for Law and Democracy (CLD) existen leyes de acceso a la información en 129 países. En América Latina y el Caribe, solo Bolivia, Costa Rica, Cuba, Haití, Surinam y Venezuela no cuentan con dicha ley (Informe Saber Más X de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información). En El Salvador, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigor en 2011 y su implementación en sus primeros años no fue fácil, debido a los múltiples obstáculos gubernamentales; sin embargo, a raíz de la determinación de la sociedad civil, el apoyo de la cooperación internacional, el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la jurisprudencia constitucional que vino a reconocerlo como derecho fundamental, es que se ha podido avanzar en este tema, lo cual no significa que no haya preocupaciones o áreas de mejora.

Cuando la LAIP entró en vigor, fue calificada en el #4 del Ranking Mundial de Leyes de Acceso a la Información del CLD (RTI Rating), ahora en 2019 aparecemos en el #10, segunda mejor de América, solo después de México, que es la #2. Este índice que mide la calidad normativa de las leyes nos plantea el reto de ajustar nuestra LAIP a los mejores estándares. Luego de 8 años de vigencia se pueden identificar algunas reformas que son necesarias, tales como: revisar el proceso de elección de comisionados del IAIP, fortalecer la autonomía de los oficiales de información, robustecer los criterios para las declaratorias de reserva e inexistencia, y mejorar los procesos de entrega de información.

Por otra parte, siendo el acceso a la información pública una derivación de la libertad de expresión, generan preocupación las restricciones que se han observado a la libertad de prensa e información, pues con ello el "derecho a saber" se ve limitado.

El IAIP ha estado cumpliendo su trabajo y es por ello importante que la nueva generación de comisionados esté muy atenta para que se respete la LAIP, actuando con valentía e independencia, pues la transparencia es un estorbo para la corrupción y por tanto el riesgo de retrocesos se presenta.

El derecho a saber es necesario en la democracia y para empoderar a la ciudadanía, pues el acceso a la información pública permite mayor transparencia y rendición de cuentas en el Estado, y ayuda a prevenir y detectar actos de corrupción. Este derecho debe estar presente en todo el Estado, y por su parte el IAIP debe velar con rigurosidad por el mismo, mientras que la ciudadanía debe estar vigilante para que no se debilite.