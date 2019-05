El desarrollo local tiene que ser puesto entre las prioridades permanentes para que nuestro país logre salir adelante

Como hemos subrayado tantas veces desde este espacio de opinión, el desarrollo ha ido adquiriendo en nuestro medio una urgencia cada vez más imperiosa, como efecto tanto de la evolución nacional como de las transformaciones internacionales que han traído los tiempos actuales. En otros, tiempos los fenómenos de cambio parecían ir en lenta caravana por las rutas del calendario sucesivo; en cambio hoy, los dinamismos transformadoras se mueven a toda máquina por todas las vías, y principalmente por las que transitan las redes del conocimiento y de la experiencia con carácter virtual. Y ese cambio incide de modo directo tanto en la conceptualización como en la concreción del desarrollo, que debe asumir además la velocidad que los tiempos actuales traen consigo.

Hemos mencionado muchas veces que el desarrollo, y mucho más en las condiciones propias de esta época, no puede ser considerado una entidad unitaria, sino que debe ser asumido como una tarea de múltiples proyecciones y ramificaciones, conforme a lo que determine cada realidad nacional. No hay que pensar, pues, en el desarrollo económico a secas, porque sus enlaces con lo humano, con lo ambiental, con lo social, con lo local y con lo territorial, entre otros, hacen que se trate de un verdadero mosaico de retos en el tiempo y en el terreno. Lo que sí hay que tener presente en todo momento es que si no se les da la debida y oportuna atención a todas esas expresiones siempre el esfuerzo va a quedar a medias, por más ingredientes retóricos interesados que se pongan en juego.

Dentro de ese conjunto de variaciones del desarrollo estamos poniéndole en esta oportunidad particular atención al desarrollo local, que se centra en lo que ocurre en las comunidades repartidas por todo el territorio. Y traemos este tema al primer plano porque, para empezar, nuestro país ha vivido atrapado en un centralismo que es a la vez absurdo y pernicioso, como se ve por todas las muestras históricas que están a la mano.

Tal centralismo, que lo concentra prácticamente todo en algunas de las ciudades más grandes, y en especial ahí donde se halla instalado el poder principal, que es el área metropolitana, hace que haya un distanciamiento casi inverosímil entre lo que pasa en los pocos centros y lo que se da en las distintas periferias, hasta hacer sentir que hay un doble país. Eso es lo que habría que corregir a fondo y permanentemente, para que opere el desarrollo como debe ser.

El desarrollo local debe ser enfocado, entonces, no como una tarea dispersa y de menor valía, sino como lo que es en los hechos: un motor que cubre y dinamiza todos los espacios ciudadanos, con capacidad de generar prosperidad en serio, dejando atrás los esquemas superficiales de las obras menudas, para entrar de lleno en el propósito de mejorar a fondo las condiciones de vida, de la mano de una creatividad productiva que no excluya a nadie.

La dinámica del emprendimiento, que ha tomado tanto impulso en todas partes, debe ser una de las principales herramientas de esta nueva visión del desarrollo local enlazado con el desarrollo territorial. Y por supuesto la educación de primera calidad en todos los niveles es la compañía inevitable de este amplio esfuerzo. Ojalá que los nuevos liderazgos lo entiendan y lo asuman así, para bien del país.