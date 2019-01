El desarrollo no tiene color partidario

Esta afirmación es posible comprobarla en cualquier parte, a cualquier hora y con cualquier persona. La necesidad vital de contar con servicio de agua potable, 24 horas, no está definida por la simpatía o la militancia partidaria. ¿Los de ARENA tienen más necesidad que los del FMLN y menos que los de GANA o del PCN? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso óptimo de agua por persona para satisfacer las necesidades de consumo y de higiene es de 100 litros diarios abastecidos de manera continua y en chorro. El acceso intermedio es de 50 litros por día para asegurar consumo, lavandería y baño. En este caso, hay afectación en la salud. Y la afectación no discrimina entre colores partidarios.

La conectividad vial para acceder a servicios y a mercados tampoco establece diferencias en colores partidarios. Los 4,000 kilómetros de carretera especial, primaria, secundaria y terciaria modificada sirven a cualquier persona, en todas las edades y en cualquier ocupación. Los 3,000 kilómetros de carretera no pavimentada no piden el carnet de afiliación partidaria, y tampoco lo hacen los 900 puentes ni las 800 obras de paso. La conectividad vial, independientemente del color o simpatía partidaria, permite a cualquier persona movilizarse en los 20,740 kilómetros cuadrados. La falta de conectividad afecta a todos por igual. La mala condición de las calles y carreteras afecta a todos por igual. Y esto, porque la conectividad tiene costos en las transacciones. Y esto, porque afecta la competitividad.

La buena o la mala educación tampoco hace diferencia partidaria. Tener disponibilidad y acceso a servicios de educación inicial afecta el desempeño de los niños y niñas en los primeros grados de educación primaria. Tenga padres simpatizantes del partido en el Gobierno o de la oposición, el efecto de tenerla o no tenerla afecta a niños y niñas por igual. El nivel de escolaridad logrado por los padres y madres, sean simpatizantes de uno u otro partido, afecta al niño y la niña por igual. El analfabetismo, la baja escolaridad o la mala calidad de la educación no discrimina por colores partidarios.

Yo estoy convencida de que el desarrollo y el progreso social no tienen color partidario. Son el resultado de políticas públicas para promover el bien común, ese bien común que permite la cohesión social, la identidad y el sentido de pertenencia. Los ciudadanos, a lo largo y ancho del país, tienen opinión sobre la efectividad de las políticas públicas. Tienen opinión sobre el resultado y el impacto de la inversión. En los alrededores del Río Lempa, ese recurso que la CEL utiliza para la generación de energía eléctrica, hay gente que aún no tiene acceso a ese servicio. Son pobres, tan pobres que no pueden ni siquiera aspirar al subsidio ni de la electricidad ni del gas propano. Ellos tienen opinión sobre las políticas públicas, "que nos paguen por el Lempa" se escuchó y seguramente se continúa escuchando.

Los ciudadanos tienen opinión sobre las políticas públicas orientadas a recuperar la seguridad ciudadana perdida desde hace muchos años. Los funcionarios deben tener la seguridad que nadie atribuye la ineficiencia a la falta de recursos financieros. Para nada. Con esto y más, puede ejemplificarse la importancia del diseño, ejecución, evaluación y continuidad de las políticas públicas. Son importantes porque afectan a todos, independientemente del color.

Y deben diseñar, ejecutar, evaluar y retroalimentar las políticas públicas ciudadanos de diversas simpatías partidarias. Y para esto, se necesitan competencias intelectuales y emocionales porque en los 20 mil kilómetros cuadrados cabemos de todos los colores partidarios. Y por esto valoro la vivencia en el Acto de Graduación del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y Barna Management School. En esa primera promoción de 30, hubo funcionarios de diversas profesiones, de distintas instituciones del gobierno central y municipal, pero, por los que conozco y reconozco, simpatizantes de todos partidos políticos y hasta del que está en proceso de formación.