El desastroso legado económico-social del chavismo 1999-2018

Comparar las cifras de la situación económico-social de Venezuela al concluir 1998 cuando Chávez ganó las elecciones y comenzó a gobernar en enero de 1999, con la situación actual (2017) después de casi concluir dos décadas, es un ejercicio obligado para examinar los resultados de la gestión del chavismo. Aquí algunos datos comparativos y otros complementarios que confirman las dimensiones de semejante fracaso.

1. Producción de barriles de petróleo por día: 3,400 millones vs. 1,700 millones. Proyección estimada en 1998 para la primera década del siglo XXI: 4.4 millones. Proyección para 2018: 1.5 millones.

2. Trabajadores empleados en la industria petrolera: 40 mil (2002) vs. 120 mil.

3. Ingresos de PDVSA 1989-2017: $635 miles de millones. Valor de las compras de Estados Unidos: $438 miles de millones (69 %). Cantidad robada según Jorge Giordani, exministro de Planificación, uno de los funcionarios más cercanos de Chávez: $300 mil millones.

4. Producto interno bruto: 2.2 % vs. -14 %. Contracción del PIB 2013-2018: 50 % (2016: 16.5 %, 2017: 14 %, 2018 (est.): 15 %.

5. Déficit fiscal en porcentaje del PIB: 4 % vs. 14 %.

6. Deuda pública: $39.1 miles de millones vs. $150 mil millones. Deuda pública respecto al PIB: 38.6 % vs. 97 %. Con su aumento este año y la caída estimada del 15 % del PIB, esta relación superará el 110 % del PIB. Deuda pública por persona: $1,693 vs. $4,720 (64.1 % mayor).

7. Salario mínimo: $113.6 vs. $6. Reajustado seis veces en 2017, el salario mínimo integral (sueldo más bono de alimentación) fue de $238 a la tasa oficial y 6 dólares a la del mercado negro.

8. Inflación: 1.5 % vs. 2,600 %. 2018 (est.): 13,000 %. En 2017, el 70 % del déficit fiscal fue financiado con impresión de dinero.

9. Pobreza extrema: 10.8 % vs. 61.2 %, con 87 % de las familias bajo la línea de pobreza.

10. Mortalidad materna-infantil: aumentó 30 %.

11. Desabastecimiento de medicinas y de alimentos: hasta 80 %.

12. Homicidios por cada 100 mil habitantes: 13 vs. 89, la más alta de Latinoamérica y el Caribe.

13. # de generales de las fuerzas armadas: 70 vs. 1,400.

14. # de personas que han emigrado a otros países desde 1999: 4 millones (12 % de la población).

Con dos décadas de duración, el chavismo será recordado como el experimento de mayor fracaso de la historia latinoamericana. Su legado histórico será la mayor bancarrota económica-social y el éxodo de un pueblo con su futuro hipotecado, un narco-Estado liderado por matones corruptos, incapaces y cínicos, en el país más rico del continente.