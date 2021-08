El descontento que aflora no tiene que ver solamente con la criptomoneda

No podrá echársela a los partidos políticos opositores, que pasan por un momento tan pobre que ni siquiera han asumido una posición pública unívoca respecto de la criptomoneda; no podrá culpar a la sociedad civil, tanques de pensamiento ni organizaciones no gubernamentales, a las que Bukele ha despreciado sistemáticamente considerándolas sin ninguna representatividad; y no hay ningún otro actor ciudadano, religioso ni popular que se haya dirigido a la nación solicitando un boicot al uso de ese activo o peor aún a que vandalice la infraestructura destinada para tal efecto.