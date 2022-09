El desierto

El mayor logro y gran ventaja que tiene Bukele desde el inicio de su mandato –en vistas de su sueño de reelección inconstitucional– es haber acabado con toda oposición política. De hecho, se puede decir que le ganó a sus adversarios políticos durante la campaña electoral de 2019 incluso antes del resultado final e incluso antes del inicio de la campaña. Pues había entendido cómo mostrarse mejor que la mediocridad que siempre ha estado en el poder en nuestra historia más o menos reciente. Anuló entonces la oposición pero en ese momento ganando el juego político como se debe; entendiendo y respetando las reglas.

Hay que decir que era sin duda relativamente fácil ganarle a los otros candidatos, cada uno encerrado en sus obsesiones, en su pasado y color político con todas sus trampas intrínsecas que Bukele supo en ese momento aprovechar. En aquel desierto de opciones que fueron las elecciones de 2019, se entiende que ganó el que supo manejar su imagen, vender su supuesta novedad y sus lemas eficientes. Por cierto, al entrar en funciones en esas condiciones y con ese panorama político –como ya lo hemos dicho y repetido–, hubiera podido realmente entrar en la historia como "el mejor presidente" de El Salvador, cambiar el rumbo y el país de manera positiva para dirigirlo por fin hacia el desarrollo siguiendo el respeto de las reglas como lo había hecho en un principio, respetando el Estado de derecho y la separación de poderes. Pero eso, por supuesto, nunca estuvo en sus planes: en ningún momento se trató de buscar el bien social, mejorar la situación de la gente y sacar el país adelante. Por ello salió del marco democrático, violó las reglas y los derechos, para saciar sus intereses personales y hacer todo lo que quiera en la oscuridad de las bambalinas.

También es por ello que por ahora la única "oposición" que encuentra el presidente y no logra –por ahora– derrotar es la prensa libre e independiente que pone a la luz todo lo que busca esconder. Eso no puede ser. La prensa no puede ser la única oposición de facto frente a un poder cada vez más autoritario y peligroso. Deben surgir voces divergentes en el campo político, debe construirse una oposición rigurosa, eficiente e inteligente. Debe surgir una figura, un movimiento, una dinámica, una esperanza.

La oposición, por sus errores pasados y presentes, por su torpeza y finalmente su inexistencia, es la principal culpable de la elección de Bukele. Cuando en un restaurante el menú propone un solo plato, es difícil no escogerlo. Sobre todo si también es el único restaurante. Uno puede salir, irse y abstenerse, pero la mayoría escoge la única propuesta que existe. Eso es Bukele, una elección por negatividad, por falta de otras opciones, por la ausencia de opciones convincentes; es un elemento que vive a partir de los otros elementos, de la comparación, nunca por sí solo. Bukele siempre se compara con los otros, políticos nacionales o colegas internacionales. Y todo el tiempo que logre seguir vendiendo esa comparación a su favor, seguirá en el poder. En un desierto que ha moldeado a su gusto, Bukele siempre será el ganador. La gente apoyará su reelección, aunque sea a expensas de la Constitución. Porque no habrá otras opciones. Estas deben entonces prepararse y surgir mientras aún sea posible hacerlo.