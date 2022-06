Recientemente se supo que el secretario de Estado (Antoni Blinken) de Estados Unidos intentó persuadir al presidente salvadoreño para que asistiera a la IX Cumbre de las Américas que se desarrolló en Los Ángeles.

La cumbre ha dejado al descubierto que Estados Unidos está perdiendo el señorío que tenía entre los países de Latinoamérica y que la dinámica diplomática en el Hemisferio Occidental cambió mucho desde la Administración Trump.

Pero esto no quita que el evento pudo haber sido una oportunidad estratégica para algunos líderes políticos latinoamericanos, especialmente para el salvadoreño. Esta fue una oportunidad que tuvo el presidente salvadoreño de tomar la sartén de las relaciones diplomáticas por el mango.

Sin embargo, sabemos que la estrategia diplomática para mantener relaciones con la comunidad internacional no es una cualidad exitosa del gobierno actual.

Esta también fue una oportunidad que tuvo el mandatario salvadoreño de callar las críticas por la pésima relación, los berrinches y los ataques promovidos hacia la Administración Biden, pero las estrategias diplomáticas tampoco son una marca del gobierno salvadoreño.

La ausencia del presidente en los eventos oficiales que se desarrollan en Estados Unidos o en otro país, que no comparte sus ideales de bullying, de mentiras y de falta de transparencia, no tiene que ver tanto con la ausencia de estrategias diplomáticas, sino con el hecho de que el déspota no manda afuera de su burbuja, ni tampoco puede controlar la narrativa que construye en El Salvador con renders y espejismos.

Además, afuera de El Salvador, no hay amenazas o espionajes capaces de evitar los cuestionamientos de los periodistas. Los ladridos de sus perritos guardianes tampoco hacen eco afuera de los canales salvadoreños y los tuits de sus matones no tienen el mismo impacto en el campo internacional. Sin mencionar, que no puede pedirle a ningún fiscal en otro país que amenace a quien lo cuestiona.

Desde la famosa Bitcoin Conference 2022 que se llevó a cabo en Miami Beach, en abril, han quedado claras, para algunos de los que estamos en Washington, las razones del porqué no aparece la figura de aquel presidente cool, que habla inglés a la perfección presumiendo afuera de su país todos sus proyectos y el paraíso que ha construido en tres años.

En la Bitcoin Conference, además de no poder controlar a los medios y a los periodistas que llegaron al evento, no para preguntarle por la Chivo Wallet, ni tampoco por sus renders de Bitcoin City, sino para cuestionarle por la falta de transparencia, las críticas internaciones o por la desgastada y desdichada relación que mantiene con Estados Unidos desde aquel 5 de marzo de 2021, cuando no lo recibieron en la Casa Blanca, el presidente no sería la única estrella del show. Eso es inaceptable para un mandatario que invierte millones de dólares en su imagen.

En esa conferencia del mundo cripto, había otras estrellas de otras constelaciones mayores y más importantes. En esa conferencia había mucha gente que apenas sabía que El Salvador no es parte de México y había muchos que cuestionaban la forma en la que en el país más pequeño de Centroamérica se estaba intentando obligar a la gente a usar bitcóin, eso para los devotos bitcoiners no es libertad financiera.

Algo similar ocurrió con la Cumbre de las Américas. Aquí, aunque el presidente cediera a la llamada de persuasión de Blinken, el mandatario salvadoreño tampoco iba a ser la estrella del show. Y tampoco podría controlar a los periodistas. Y menos iba a poder ignorar a los "cinco pelones" que le gritaban "corrupto", "dictador", "autoritario". Esos "cinco pelones" le habrían opacado el brillo y lo cool.

Como ha ocurrido con otros personajes de la historia antigua, reciente y moderna, los dictadores, los populistas, los autoritarios o los déspotas dejan de participar en eventos sociales, políticos, públicos y privados en los que no pueden controlar la narrativa, la prensa o las reacciones de la sociedad. Y este presidente, en particular, no tolera que otros sean el centro de la atención.