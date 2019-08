El deterioro progresivo de la salud mental en El Salvador

Se sabe que la atención pública a la salud en El Salvador es realmente deprimente; nadie niega las largas horas de sufrimiento de quienes llegan a los hospitales y tienen que resignarse hasta seis horas de espera para poder ser atendidos, y cuando esto ocurre es una atención burocrática, lenta y casi indiferente.

Al fin llega la atención, pero comienza otro Calvario para el paciente: no hay medicina, se arruinó el equipo de rayos X, no hay cupo para ultrasonografía, la resonancia magnética se le hará dentro de quince días, no hay médicos, no hay hilo para suturar, no está el ortopeda, se estresó el neurólogo, y así, la humillación colectiva se une a la desesperanza, y todo esto contribuye a deteriorar la salud mental de la población.

La salud mental es un tema que no se atiende en el sistema público, y hacerlo en lo privado cuesta dos ojos de la cara, al punto de generar más ansiedad y frustración (valga el sarcasmo). El progresivo deterioro psicológico de la población es un asunto de salud pública que debería asumirse con urgencia, con el fin de evitar una epidemia que pueda escalar de lo propiamente psicológico a un incremento de enfermedades psiquiátricas.

El menoscabo de la salud mental de miles de salvadoreños ya está afectando su bienestar, los hechos cotidianos dan muestra de esto. Factores como: intolerancia extrema ante la frustración, irritabilidad constante, dificultades para pensar, incertidumbre y ansiedad para tomar decisiones que no son complejas y pérdida del sentido de futuro (desesperanza) son la evidencia de que el estrés (familiar, económico, laboral, académico, social, político) está haciendo daño y que nadie está a cargo de este fenómeno.

Se sabe que el estrés es un factor clave en el deterioro de la salud mental y que el ser humano tiene capacidades para enfrentarlo en ciertos niveles, pero cuando este es agudo y permanente (crónico) se superan las capacidades de resistirlo, y se abre la puerta a colapsos nerviosos, a desórdenes como la hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, crisis de ansiedad, miedo permanente, parálisis facial, y otros.

Hay síntomas de alerta a considerar en las secuelas por estrés crónico: tensión muscular permanente, crisis migrañosas, enfermedades psicosomáticas como la colitis, estreñimiento, dolores abdominales sin causa física, insomnio y otros desórdenes del sueño, reducción del deseo y capacidad sexual y los llamados "desórdenes alimenticios"; a esto se suma la pérdida de motivación para vivir, el abandono de los proyectos personales, la mala interacción social, los deseos de agredir o "castigar", la depresión, y muchos más.

Otro factor relevante para medir el daño por estrés crónico es la ideación suicida como forma de liberarse del dolor que genera una realidad insoportable. Esta fase puede acelerarse cuando hay abuso de alcohol, cigarrillos y otras drogas, con sus graves consecuencias en la salud (en esto deben poner atención algunos apologistas del uso de la marihuana, quienes ven venir una fortuna financiera a causa de la ideotización industrial de miles de jóvenes –y adultos– cuya única salida al dolor existencial es un trip permanente con cannabis).

Pero ¿qué hacemos? Es cierto que urge una pronta política de atención a la salud mental, pero hacen falta miles de expertos en este campo (neurólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, filósofos); también es cierto que esto no le interesa al estamento político y al mercado, ya que cuando hay desesperanza es más fácil la manipulación... además, alguien tiene que vender el alcohol, los cigarrillos, la vitamina B y las pastillas para dormir. A quien corresponda.