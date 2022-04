El dilema de subsidiar: costo, por cuánto tiempo y a quiénes

El mundo actual está viviendo una estanflación y se acerca el fantasma de la recesión. Hemos pasado dos años atípicos, durante 2020 padecimos una pandemia que sorprendió a todo el mundo y eso llevó a la gran mayoría de economías a una recesión, que en el caso de El Salvador implicó una caída de -7.9 %; luego, en 2021, se vivió todo lo contrario, un boom económico que llevó al mundo a recuperar lo perdido en 2020 y eso implicó para El Salvador un crecimiento de 10.3 %. Para 2022 se esperaba una normalización de las economías a nivel mundial y en el caso de El Salvador el gobierno indicaba que crecería arriba del 4 %, ahora han ajustado un poco las expectativas y el último dato del Banco Central de Reserva (BCR) es que se crecerá a 3.2 %.

La economía ha arrancado el mes de enero de 2022 con una caída de -0.2 %, según datos del IVAE del BCR. Las cifras que conocemos hasta el momento de febrero, que no son oficiales, indican que la tendencia a la caída se mantuvo en febrero y datos muy preliminares de marzo nos permiten inferir que esa caída se pudo haber acentuado aún más por los efectos que se comienzan a sentir de la guerra en Ucrania. El impacto fuerte se está dando en el incremento de precios tanto a nivel internacional como nacional. La inflación de Estados Unidos de febrero rondó el 8 % y la de El Salvador el 7 %, probablemente en marzo la inflación subió aún más y no sería raro ver inflaciones de 10 % tanto en El Salvador como en Estados Unidos en los meses venideros.

Estos incrementos de precios, aunados a una caída de la demanda interna, del empleo y del crecimiento de la economía, serán factores que se quedarán con nosotros con muchos meses por delante y todavía es muy probable que puedan empeorar. Las causas de estos incrementos de precios tan fuertes van a permanecer en el mundo y eso nos debería hacer reflexionar sobre cómo los debemos enfrentar.

El gobierno salvadoreño ha reaccionado de una manera rápida, improvisada y por las acciones que ha tomado podemos inferir que están asumiendo que es un fenómeno pasajero, que se resolverá en unos pocos meses. Es que por ello que lo que han hecho es paliar los efectos de los incrementos de los precios en las gasolinas, diésel, gas propano, electricidad, reduciendo o eliminando impuestos, otorgando subsidios de un monto muy significativo. Además, pretenden resolver el problema financiero de ANDA trasladándolo de manera permanente a Hacienda y reduciendo peligrosamente la rentabilidad de CEL.

Si el gobierno pensara que este va a ser un fenómeno que va a durar un año o más tiempo, probablemente sus decisiones hubieran sido diferentes. Habría priorizado un subsidio al diésel y hubiera hecho un subsidio cruzado con las gasolinas para reducir el costo para Hacienda y para reducir la demanda de gasolinas regular y súper, con lo que hubiera beneficiado al transporte público de pasajeros, al transporte de todo tipo de alimentos y mercaderías, y hubiera reducido significativamente la pérdida en recaudación de impuestos.

Si considerara que el precio del gas propano no va a bajar en el próximo año y que probablemente va a subir aún más, no hubiera vuelto a un subsidio generalizado para todo el que compre un tambo de gas, lo hubiera focalizado en las personas de más escasos recursos y hubiera dado un subsidio un poco menor para limitar el costo fiscal. Esto le dejaría espacio al gobierno para poder subsidiar algo adicional en la medida que el precio suba en los meses venideros. Esto le pudo haber reducido el costo al fisco a la mitad, no habría peligro que se contrabandee a Guatemala y la población buscaría formas de consumir menos para evitar tener que hacer una mayor erogación en su presupuesto familiar.

El equilibrio sobre cómo subsidiar debería estar en que la población pague cierta parte del incremento de precios, que se focalice en aquellos rubros más sensibles, que se establezca por un período corto de tiempo con un monto definido y que se otorgue el subsidio exclusivamente a las familias más pobres.