El dilema del ministro de Defensa. Primera Parte

La interpelación del señor ministro de Defensa en días pasados fue el escenario de no pocas cosas, me referiré a tres dilemas que evidenció en su desarrollo, uno referente a sus respuestas y los otros dos a su condición como ministro de Defensa.

I- La evasión como muestra de culpabilidad

Durante la mayor parte de la interpelación, las respuestas del señor ministro se caracterizaron por tener un carácter evasivo; esto no solo responde a su personal condición de funcionario involucrado en los hechos del 9 de febrero sino que fue muestra de la política del actual gobierno de evadir o violar obligaciones constitucionales; la respuesta evasiva suele ser el mejor indicador de la ignorancia o de la culpabilidad del declarante y es un incumplimiento al mandato constitucional, del artículo 132 que obliga no solo a comparecer ante el Órgano Legislativo sino a "declarar" y no evadir lo que se les pregunte y del artículo 165 que más explícitamente ordena que "los ministros... deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren".

Evadir es negarse a cumplir con lo que la Constitución manda; este comportamiento es política del gobierno, pues no solo este ministro sino que otros altos funcionarios han dado muestra del mismo comportamiento, hasta llegar al ministro de Agricultura que se niega a entregar la información sobre la acusación de la fiscalía en su contra por malversación de fondos, "porque anda repartiendo bolsas de alimentos en La Libertad", lo cual limita con el descaro y la burla de la autoridad.

Otra cosa es que el interpelado en vez de evadir se hubiera amparado en el principio constitucional establecido en el art. 12.3 que anula la validez de cualquier declaración en contra de la voluntad del declarante y que es nuestro equivalente a la famosa enmienda quinta de la Constitución norteamericana que explícitamente le permite al funcionario o ciudadano negarse a declarar algo que considere puede afectarlo judicialmente; el dilema del ministro es que si recurría a este camino y no al de respuestas evasivas, se estaría librando de su responsabilidad judicial por la comisión de la violación constitucional que fue el intento del presidente de tomarse la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, debería haberlo dicho claramente amparando su silencio en la citada norma constitucional, pero es evidente que su silencio es seria muestra, aunque no prueba judicial, de que tiene responsabilidad en el hecho delictual. En este caso, las respuestas evasivas constantes, su afirmación de no tener nada que ver con el "acto político del presidente" lo que demuestran al que lo analiza es su involucramiento en la violación constitucional que se discutía. El señor ministro ante el dilema de declarar su responsabilidad en la violación constitucional o explicitar su voluntad de no declararlo, escogió la vía de la ovación, que en una interpelación política y no judicial es clara evidencia de culpabilidad o de supina ignorancia.

En síntesis: el análisis anterior lo que nos dice es que el señor ministro de Defensa estaba en un verdadero callejón sin salida, si es que se toman en serio los hechos que culminaron el 9 de febrero y sus consecuencias para la institucionalidad democrático-constitucional; en su interpelación, tomó el camino que era más fácil, tratar de contestar con evasiones y vaguedades que le permitían no convertirse en acusador de su jefe y esconder su complicidad en el delito, sin embargo, creo que fue un intento fallido, tan es así que la lluvia de felicitaciones al ministro por parte del gobierno y de su aparato de manejo de redes sociales fue automáticamente ejecutado minutos después de cerrado el interrogatorio. Sin embargo, en un análisis sencillo de lo que el ministro dijo queda claro que en vez de defenderse ha descubierto su complicidad en el intento del presidente de romper la constitucional separación de poderes.