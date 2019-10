El dios desconocido

Después de recibir el oráculo (respuesta del dios consultado), los notables tomaron la decisión de hacer venir desde Creta al profeta Epiménides, para que encontrara una solución al problema. Es a este profeta a quien Pablo hace referencia en su carta a Tito: "Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe" (Ti. 1.12-13).

Epiménides propuso reunir un rebaño de ovejas, las cuales fueron posteriormente liberadas. Estas comenzaron a deambular por las calles de Atenas y sus alrededores. Y por sugerencia del profeta, siempre que una oveja se detenía, se establecía un sacrificio al dios local de ese lugar. Sin embargo, algunas ovejas llegaron a un lugar que no tenía asociado ningún dios. Así, un altar fue construido allí con el nombre de "Agnostos Theos", es decir: "Al dios desconocido". Este "dios" no representaba para los griegos una deidad específica, sino un dios que existía, pero cuyo nombre y naturaleza desconocían.

Fue ahí delante de este altar que Pablo habló a los atenienses: "Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas" (He. 17.22-25).

Algo similar ocurrió en otros lugares sobre la faz de la Tierra. Antropólogos e historiadores nos revelan cómo, en muchos casos, Dios utilizó a los mismos profetas de estos pueblos, para sustituir a ciertas divinidades; como fue el caso del emperador inca Pachacuti en Cusco, Perú, quien durante su reinado (1438-1471) sustituyó a Inti (dios sol) por Viracocha (el dios que existe desde siempre, está por sobre todas las cosas y creó todos los pueblos por su palabra).

Esta inquietud por conocer al verdadero Dios fue surgiendo naturalmente en el corazón de todos los pueblos, y fue teologizada 1000 años a. de C. por el rey Salomón, quien afirma en el libro del Eclesiastés, que Dios puso "el pensamiento de eternidad en el corazón de todos los hombres".

De esta forma, Dios fue concretizando su estrategia para que todos los pueblos pudieran conocerle, tal como lo afirma Pablo: "¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión" (Rom. 3.29-30).