El discurso oficial, pródigo en falacias

La narrativa oficial luego de que la Fiscalía General de la República allanó varias dependencias de Estado en pos de información sobre la administración de gastos durante la pandemia ha sido predecible. Así como a los cuestionamientos sobre el rol del Ministro de Defensa en febrero, durante la irrupción en el recinto legislativo, se respondió alegando que el objetivo era dañar el Plan Control Territorial, ahora se plantea que las acciones del Ministerio Público alteran el funcionamiento del Ministerio de Salud.

No es que los propagandistas gubernamentales se hayan quedado sin ideas, sino sólo que consideran prometedora la retórica que equivale a Bukele como el defensor del "pueblo" y a todos aquellos que fiscalizan y le hacen el contrapeso ya sea institucional o ideológico como los enemigos de la gente.

En ese discurso hay una alegoría pretenciosa: el presidente es un predestinado, y la comunión con su pueblo el deber ser de la historia política salvadoreña. Aunque intelectualmente pobre, rayana en lo ridículo, es una lógica truculenta por su diseño; su propósito, repetida esa idea tantas veces como sea posible, es intimidar a las voces y a los actores disidentes, así como propiciar un clima hostil para las instituciones y funcionarios contralores.

Reactivo por definición, el mandatario considera que la coyuntura amerita desacreditar no sólo al fiscal general, al que hace todo lo posible por encasillar como un mero operario de uno de los partidos opositores, sino a la institución; quizá quepa todavía un escrúpulo en sus métodos de comunicación y por eso se ha abstenido de satanizar a la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y a la Fiscalía General, pero tampoco se contuvo al ordenarle a su secretario privado y a al menos tres de sus ministros que achacaran un eventual desabastecimiento nacional de medicamentos a las pesquisas de esta semana.

Igualmente incorrecto es que ese argumento, en realidad una maniobra propagandística de deficiente calado, sea reproducido en la red de medios oficiales que incluye un periódico, un canal de televisión, la radio nacional y el grupo radial que es administrado por el Gobierno. Que los administradores de turno se valgan de una plataforma pagada con el erario público para divulgar unos planteamientos que no son de interés general sino sectario, con el agravante de que es un descargo dialéctico y no jurídico ante una investigación oficial, es desleal con la ciudadanía.

Una cosa es que la audiencia sea tratada como cliente comercial de los medios de comunicación privados, y otra que se intente manipular a la población como la clientela política del partido oficial, ofreciéndole como insumo de entretenimiento y orientación una visión sesgada de las cosas de la polis.

Cosa igual en una democracia sólo se ve cuando hay una agresión internacional o un proyecto subversivo que amenace el statu quo; en condiciones tales, la alineación con el gobierno o el caudillismo en su defecto se transforma en contenido, espectáculo mediático, herramienta de cohesión o dominación social.

Por eso, el protocolo promovido por el Ejecutivo en esta coyuntura es improcedente. El Estado no está en peligro; la Fiscalía está actuando precisamente para defender los intereses soberanos, que ojalá no hayan sido defraudados en la administración de los recursos durante la crisis sanitaria. Que un funcionario o la suma de algunos de ellos se sientan amenazados por estas pesquisas no debería ser preocupación ni del público ni de sus empleados, presidente de la República incluido.