El doble naufragio del bitcóin en El Salvador

Desde la promoción de la iniciativa hasta la delicada coyuntura en que se encuentra ahora, el modo en que el gobierno manejó lo relativo al bitcóin ilustra la deformación de la idea de lo público que caracteriza a la política salvadoreña. ¿Cómo un concepto al que los ciudadanos no sólo no estaban acostumbrados sino con el que han estado en desacuerdo según todos los estudios de opinión pública continúa animando una legislación, una inversión del erario y la narrativa oficialista? Ese es el corazón de la situación.

Nadie, ni persona jurídica ni persona natural alguna, tuvo la oportunidad de participar en la discusión de la Ley Bitcóin. Ese derecho le fue negado a toda la sociedad a petición del presidente y obediencia de los diputados de Nuevas Ideas y GANA. No hubo modo en que los representantes de la oposición política intervinieran en la discusión, no se escuchó a ningún experto en economía, no se parlamentó sobre los riesgos que eso podría traerle al país en su calidad de sujeto de crédito multilateral y tampoco se evaluó si El Salvador padecería diplomáticamente a partir de ese alineamiento con la causa de las criptomonedas.

Una ola de demócratas inesperados, gente cultivada en las faldas de ARENA o del FMLN y habituada a operar desde la guerra sucia, pontifica en esta época acerca de la legitimidad del gobierno y de la salud de la política en el país. Según su análisis, toda vez que la población votó por Bukele y le dio mayoría legislativa, es válido que se administre al Estado honrando una sola visión, aunque sea la suya personal porque el debate partidario se ha simplificado hasta el punto de desaparecerlo. Aunque al plantear esas falacias están responsabilizando en primer lugar al mandatario de los perjuicios que la nación sufra por sus ocurrencias, eso no exime de culpa a los diputados y a un par de ministros que ignoraron su mandato constitucional al propiciar todo este desaguisado en las finanzas del pueblo.

En su conjunto, el régimen ha apoyado al presidente en este naufragio y en esa medida es corresponsable. Y el naufragio es doble: por supuesto, daño a los intereses de los salvadoreños, a quienes nadie les preguntó si les parecía buena idea invertir cientos de millones de dólares en un asunto riesgoso, volátil y del cual se le entregarán cuentas sólo a antojo del mandatario; pero también naufragio en el alma del Gobierno, que ya se habituó a la creencia de que lo que se hace con el dinero de los contribuyentes puede administrarse como si fuera propiedad privada.

Si de algo se aburrieron los ciudadanos fue de que los gobiernos anteriores le perdieran el respeto al erario público, lo despilfarraran, lo dilapidaran y lo saquearan. Décadas de abandono del sistema educativo, de un sistema hospitalario deficiente y desabastecido, décadas de un concepto de seguridad pública anclado en represión y no en desarrollo humano agotaron a los electores, que se liberaron de vendas ideológicas y se desengañaron.

Ahí está lo amargo de esta coyuntura, pocos años más tarde. El bitcóin es sinónimo del mismo despilfarro, y lo mejor que se le ocurre a quienes gobiernan es decir que esos cientos de millones de dólares recuperarán eventualmente su valor, como si los ciudadanos necesitaran un banco y una especulación para el dinero que pagan a través de impuestos, tasas y renta. Eso no es democracia, eso no es responsabilidad, eso no es sensatez. Y tratándose de dinero público, alguien, algún día, tendrá que responder a muchas preguntas.