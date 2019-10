El dolor oculto del desempleo

Pero ¿qué pasa cuando no hay trabajo o se pierde el empleo? Si la situación es pasajera no es mayor problema, pero si se extiende demasiado puede tener consecuencias terribles. En un primer momento se siente la escasez de recursos para vivir (alimentos, agua, medicinas), luego viene la decisión de "apretarse el cincho" y reducir gastos en educación, entretenimiento y ocio cultural; hay cosas del hogar que pueden venderse para obtener algún dinero, se va haciendo presente la suspensión temporal –¡ojalá!– del "proyecto de vida" personal y familiar; la situación ya no puede manejarse, hay una "carga de contexto" que no se puede pagar con recursos propios, va apareciendo la crisis de subsistencia.

Esta es la materialidad del asunto, pero ¿qué pasa con la subjetividad del desempleado? Mientras en la economía personal y familiar se realiza el ajuste necesario, se va configurando –silenciosa– una subjetividad que pronto hace crisis: la sensación de unas "pequeñas vacaciones" ha quedado atrás, se va tomando conciencia de que lo gastado en currículums y entrevistas ha sido pérdida de recursos y esfuerzos, los diplomas se van depreciando, comienza a percibirse la frustración; la "desesperanza aprendida" muestra sus colmillos, y sin darse cuenta se camina hacia la "rebusca", un eufemismo que enmascara la angustia del desempleado por la subsistencia.

Comienza el deterioro de la salud mental y esto impacta en el grupo familiar. Los sentimientos de inferioridad, ansiedad, depresión y agresividad se hacen presentes. La "psicosomatización" del conflicto va tomando la forma de gastritis, estreñimiento, desórdenes del sueño, gripes recurrentes, neuralgias, más adelante comienza el descuido del cuerpo: sedentarismo, exceso de televisión e internet, la barba ya sin afeitar, el cabello rubio conviviendo con sus raíces negras (por suerte ahora es moda), el atuendo se simplifica: camiseta, pants, short y chancletas, la mirada se va marchitando; el entorno familiar y comunitario pone su parte con palabras que estigmatizan: dormilón, haragán, huevón, mantenido... "Juan Boliche" (de Piero) se ha encarnado en el desempleado.

Los sentimientos de humillación y de vergüenza se instalan en la conciencia como un "patógeno social" (como diría James Guilligan) que puede enfermar de violencia, farmacodependencia, de alcoholismo, de misoginia, de pérdida de la libido sexual... las relaciones de pareja entran en conflicto, el honor está por los suelos.

Macho Alfa (pelo en pecho) pierde su armadura, la masculinidad aprendida ha sido derrotada al no poder autosostenerse, al no poder proveer, ha perdido el poder de pagar. Hembra Alfa (bella, fuerte y suficiente) pierde autonomía, la feminidad aprendida se agudiza, el deber ser y el querer ser están en conflicto; sí, "pero comen los pajaritos de los cielos, que no trabajan", sí, pero "ganarás el pan con el sudor de tu frente", sí, pero "soy hijo de un Rey", sí, pero "justo es que no coma el que no trabaja", la contradicción moral en escena... inicia la neurosis noógena que describe Víctor Frankl.

¿Qué queda si ya se tocó fondo? Si aún queda aire y fuerzas, impulsarse hacia arriba e insistir en buscar empleo o en ser productivo (resiliencia), además de resistirse a caer en las garras de los oportunistas de la fe y la política, ¿y si no? Vendrá al rescate la disociación transitoria –o permanente– para liberarte del sufrimiento... ¡El "Guasón" multiplica su tierna sonrisa!