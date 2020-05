El eco de #VaradosSV y el espejo de Costa Rica

En Costa Rica para contrarrestar la propagación del virus proveniente de Wuhan, China, se implementaron medidas de aislamiento (sin autorización de "doblar muñecas", decomiso de carros o aplicar fuerza letal) y sin implementar estados de excepción (ni se cruza por la mente un acordamiento de un departamento). Se controló la propagación del virus y su tasa de mortalidad es la más baja del continente. También, aporta soluciones científicas (desarrollando un suero para el covid-19) por medio del Instituto Clodomiro Picado. A partir del 1 de mayo, ha empezado a abrir la economía. Cuando alguien hace las cosas bien, además de felicitarlo, vale la pena replicar lo que se pueda a nuestra realidad.

El gobierno de Bukele, hasta el 8 de febrero, posiblemente ha sido el que más proyección internacional positiva le ha dado al país. Esa máquina de trabajo ha sido impresionante... Pero ¿qué pasó a partir del 9 de febrero? No vengo a llorar sobre la leche derramada, pero sí a señalar que es necesario retomar esa mística de respeto al Estado de derecho y re-encauzar el barco para crear un ambiente de diálogo, respeto (no insultos, ni degradación) y colaboración entre Gobierno, oposición (que también tiene que hacer lo suyo), sociedad civil y sector empresarial. Esto lo puede hacer tan simple como complicado, puede iniciarse con una disculpa, un borrón-cuenta nueva, e invitar a profesionales a sumarse al equipo de respuesta. Los primeros en la fila deben ser el Colegio Médico y las instituciones (UFG, ESEN, UJMD, UES, FUSADES) que han lanzado el http://observatoriocovid19.sv donde presentan insumos técnicos (economía, matemática, medicina) para crear políticas públicas de respuesta a la pandemia.

Con respecto a sus nacionales fuera del país, CR nunca les negó la entrada, por cuanto sería dejar a un grupo de la población como apátridas. Sin olvidar los agravantes (económicos y morales) que experimenta alguien varado en el exterior. A la fecha, ha recibido a más de 1,500 nacionales y cientos de residentes. La obligación de los que regresaron consistió en cumplir una orden de aislamiento en un domicilio privado, no en un centro de contención (que en algunos casos en SV han sido focos de contagio) por un período de 14 días (no 30, ni de forma indefinida) so pena de cometer un delito penado con prisión (una posición firme, pero que no violenta derechos humanos).

El movimiento #VaradosSV informa que son más de 4,000 personas en 60 países bajo una variedad de circunstancias personales, con algunas con riesgos serios de subsistencia. El cierre del aeropuerto, la falta de respuestas y el intento de confundir los VaradosSV con otras personas que regresan crean un eco colectivo en un grito de desesperación que cuestiona: "¿Cómo regresar a casa?" Por ejemplo, Javier Jaime quien está desde hace más de 55 días rebotando entre Perú, Chile y México me dice: "La desesperación de la gente en los grupos de varados es real. Se siente la tristeza e impotencia. La gente está sufriendo, escribo porque es inhumano no hablar, ignorar. Sentirse sin país, no poder volver, está generando un daño mental".

El GOES puede (y debe) replicar las medidas de CR. Los VaradosSV no están contagiados solo por estar fuera, y no hace falta llevarlos a centros de detención, cuando se puede hacer una cuarentena domiciliar. Es injusto que tengan que sentir como propias las letras de "No soy de aquí, ni soy de allá" de Facundo Cabral. No más injusticias, es momento de rectificar con empatía y acciones en mano.