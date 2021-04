El edificio de la democracia, en terreno flojo

Pronto, la Asamblea Legislativa tendrá una nueva configuración, con 55 diputados de Nuevas Ideas y un bloque oficialista que podría superar los 61 votos.

Es un momento inédito no sólo por la cantidad de curules ganadas por un instituto político nuevo sino por la peculiar identificación partidaria de esos parlamentarios. A partir de lo que dicen y escriben en su comunicación social, se sabe mucho de su adhesión espartana al presidente de la República y por ende que están enfilados contra los adversarios del mandatario, pero se conoce prácticamente nada de su agenda.

¿Qué decisiones tomarán para implementar el ajuste fiscal? El Salvador se comprometió a ajustar hasta al menos el 3 % del producto interno bruto en medidas permanentes durante 2021-2024.

¿Alguno de ellos se distanciará de la visión de Bukele respecto de la nueva ley contra el tráfico ilegal de personas? O aun asumiendo que no superarán ninguno de los más de 50 vetos firmados por el mandatario desde 2019, ¿desarrollarán una agenda o sólo funcionarán como una extensión procedimental del Ejecutivo?

No es una decisión cualquiera. Aunque la deliberación no sea condición indispensable para el funcionamiento orgánico del Estado ni la constitución misma de un sistema democrático, es fundamental como mecanismo de control ciudadano. El único modo en que los gobernantes se ven obligados a rendir cuentas es que los gobernados tengan oportunidades para sancionar y exigir respuestas; sin deliberación, eso no es posible.

La lógica más elemental sugiere que un partido político pugna por ampliar su suscripción para conseguir ciertos resultados electorales y empujar una agenda ejerciendo esa representatividad; si el mismo instituto detenta el poder ejecutivo, lo ordinario, lo funcional es que desde ambas esferas se puje por unos objetivos programáticos. Pero aun si el bloque político que administra el Estado tuviese una hoja de ruta y un plan de gobierno, lo cual no ocurre en el caso de la alianza GANA-Nuevas Ideas, la participación parlamentaria no tiene sentido si sólo se la circunscribe a un papel administrativo y no al de propiciar la discusión de la cosa pública y el respeto a las leyes.

El Legislativo es el poder supremo, el alma del cuerpo político, signatario de la Constitución, primera y fundamental ley positiva de todos los estados; el Ejecutivo, orgánicamente subordinado al parlamento, goza de una discreción poderosa en la medida que la Asamblea no puede preverlo todo. Pero si la sujeción de un poder al otro es subvertida para honrar pretensiones autoritarias, la democracia completa quedará en entredicho. Es que, como escribía el barón de Montesquieu hace más de 200 años, el abuso del poder solo se ve impedido si por la disposición de las cosas, el poder detiene al poder.

La novatez y vulnerabilidad de los nuevos diputados también es inédita. Es previsible que desde un principio se les dicte una línea dura e innegociable, que se les azuce para formar un bloque granítico, que se les imponga una disciplina férrea sin posibilidades de disentir ni matizar. Pero deben entender el tamaño de la responsabilidad que asumen. No es un compromiso ciego con el Ejecutivo sino con la República, y en un momento dado, las posibilidades del Estado de derecho y de la democracia pueden depender de la independencia de su criterio.