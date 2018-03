El efecto Trump

Lee también

Es nuestro principal socio comercial, gran donante, en su territorio viven de 2.5 a 3 millones de salvadoreños, es un gran aliado en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Generalmente no cambiaba mucho el relevo de presidentes, con excepción de Carter, que propició la insurgencia de izquierda, la llegada de los sandinistas a Nicaragua y apoyó en nuestro país el golpe de Estado que encendió la mecha de la guerra. Perdió Carter, llegó Reagan y trazó en El Salvador el límite del avance de la izquierda. Dos intervenciones de gran magnitud.Ahora llega a la presidencia Donald Trump, que durante toda su amenazante campaña declaró que volvería a “hacer grande a Estados Unidos” y los ejes principales de su discurso son combate a la inmigración y medidas proteccionistas para su economía. Su discurso, que parecía de un populista exaltado, lo fue en la forma, pero los mensajes fueron cuidadosamente estudiados en forma científica, dirigidos por Cambridge Analytica, una compañía inglesa cuya especialidad es el mercadeo político innovador –microenfocado–, que mide la personalidad de la gente por sus huellas en el mundo digital, en un modelo diseñado por ellos llamado OCEAN, por sus palabras en inglés apertura, conciencia, extroversión, facilidad de cooperar y facilidad de enojarse. Su teoría es que esas características definen lo que quieren las personas y pueden estudiarse a partir de sus publicaciones en Facebook.Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, dijo que casi cada mensaje de Trump fue orientado por los datos del micronicho a que se dirigía, por ejemplo, mujeres que viven en Boston recibieron un mensaje diferente a las del Kentucky rural. No sirve el mismo mensaje para todas las mujeres. Cambridge Analytica también estuvo detrás de la campaña que ganó el “brexit” y detrás del repunte de Marco Rubio. Aparte de lo sofisticado y poco conocido de su campaña, la sustancia es la antiinmigración, las medidas proteccionistas para su economía y la lucha contra la corrupción de los políticos que “obligan a migrar a sus ciudadanos”. Es solo prudente analizar qué podemos esperar de la administración Trump y prepararnos.La migración más atacada es la de países musulmanes y México, a quienes trató muy feo. Sin duda la situación de salvadoreños que quieren migrar será muy complicada, angustioso para quienes huyen por la violencia pandilleril y para quienes no encuentran oportunidades de trabajo. Nos corresponde hacer un gran esfuerzo y llegar a acuerdos que revitalicen la economía y apoyar el Plan El Salvado Seguro haciéndolo propio todos, influyendo y auditando resultados.En libre comercio el DR-CAFTA parece no correr peligro, EUA es superavitario. Por el contrario, evitó la entrada a EUA del Acuerdo Transpacífico y no renovará el tratado con Vietnam, lo que favorece a los textiles del área contra la competencia asiática, lo que puede atraer más inversiones textiles y de otros rubros que se beneficien. Las remesas, pilar fundamental de la economía, pueden verse afectadas por los que ya no podrán migrar; sin embargo, los inmigrantes legales opinan que al haber menos migración de todos lados, pueden ganar más y enviar más remesas. Hay que estudiar el comportamiento.Trump preocupa a la Unión Europea, cultiva a Rusia y China, va fuerte contra los musulmanes. Centroamérica no está en sus prioridades, aunque apoya el Tratado para la Prosperidad y ayuda al Triángulo Norte, siempre y cuando se cumpla con perseguir la corrupción, se cumplan los acuerdos, haya transparencia y se fortalezcan las instituciones, como nos dice la embajadora Manes.Al atacar la corrupción, ante el colapso de Venezuela y el retroceso en Cuba, el fin del socialismo del siglo XXI debilita más a la izquierda. Sorprendentemente Trump puede ser bueno para el área.“Trump preocupa a muchos. Antiinmigración, medidas proteccionistas y combate a la corrupción son sus estandartes. Puede afectarnos el monto de las remesas, cierra una válvula de escape a quienes huyen de la violencia y la falta de oportunidades. Económicamente no entró al Acuerdo Transpacífico favoreciendo la producción en el área contra Asía, apoya acuerdos que nos beneficien si hay transparencia, ataque a la corrupción y fortalecimiento institucional”.