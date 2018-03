El egoísmo, impedimento de crecimiento (II)

La esperanza de vida al nacer se aproxima a los 70 años. El Salmo 90.10 de la Sagrada biblia dice: “Los días de nuestra edad son setenta años; y si los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos”. Significa que estoy estadísticamente amenazado y mi poder superior ha querido que viva lo suficiente para momentos felices y útiles, a tal grado que ya no me importen los años cumplidos, sino cuántos días me quedan, y eso solo Dios lo sabe. Estoy seguro que el Ser Supremo desea que los momentos que me faltan por vivir los utilice en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.