El enemigo

Si una tragedia de estas dimensiones no nos invita a estudiar, reflexionar y aprender, entonces no tendremos oportunidades en el futuro que apenas se dibuja.

Hablo de de nuestra nación, y de si hemos entendido cuál fue el punto más débil de la gestión salvadoreña de la crisis sanitaria. En aceptarlo con lucidez, en aproximarnos a esa realidad sin prejuicios políticos ni velos ideológicos estará la clave.

En todo el mundo, los temas de preocupación este semestre fueron la pandemia y el comportamiento de la administración pública ante ella. La primera ha puesto en entredicho la lógica de los sistemas de salud y el debate sobre si es válido privatizar la seguridad sanitaria; el segundo, si bien matizado por los regionalismos y folclore de cada Estado, también ofrece algunas líneas transversales.

Sobre la pandemia, la verdad es que desde que supimos de ella, de su alarmante tasa de contagio y del alto porcentaje de casos que iban a parar en tiempo récord a una unidad de cuidados intensivos, nos sentimos desnudos. No hay un solo salvadoreño que se sienta confiado de su sistema de salud.

Los cotizantes del ISSS estamos acostumbrados a que se nos diga que el medicamento se ha acabado aún si sólo se trata de un genérico, a que se nos programen citas con unos márgenes de espera surrealistas. Si no nos gusta, pues preparémonos a pagar dinerales en los consultorios privados o a que en uno de esos hospitales-mall se nos sugiera hacernos unos exámenes en lo público porque no los podremos costear. Nada anormal en un Estado que en poco menos de una década no le aumentó porcentualmente más que algunas fracciones a su presupuesto de Salud, pero jamás rozando el 8 por ciento del PIB del que se precia Costa Rica.

Una vez la enfermedad entró al país y comenzó a golpear, otras deficiencias endémicas nos jugaron en contra: la deficiente potabilización del agua en el área rural y en los cordones marginales alrededor de las principales ciudades; el hacinamiento en el que se vive en los municipios dormitorio del AMSS como resultado de un crecimiento urbano sin planificación; y la pobreza de decenas de miles de compatriotas que debieron decidir si gastarse o no los centavos destinados a la alimentación del día en comprarse una mascarilla.

Con el enemigo adentro, todo quedó en manos de lo preparada que estuviese la administración pública. Y ahí no hemos sido mejores y sí peores que muchos otros países, fundamentalmente por la politización de la gestión, que indujo al Presidente y a su círculo de confianza a despreciar criterios técnicos, a administrar de modo turbio la información sobre la pandemia y a diseñar una estrategia más propagandística que humanitaria poniendo en el centro al hospital El Salvador, que fue inaugurado tarde, aún no operativo y sin acceso al periodismo. En el momento más álgido de la crisis, el hospital sólo tenía albañiles; los pacientes dormían en colchonetas en los pasillos de nuestra pobre red de siempre.

Pasaron otras cosas durante la crisis, sí: el Gobierno insistió en pujar contra los poderes legislativo y judicial, en levantar trincheras en las oficinas de acceso a la información pública, y mantuvo una laxa sino es que cómplice actitud ante los casos de conflicto de interés de sus funcionarios, todos en el marco de las compras que el Ministerio de Salud hizo en este semestre, bajo excepcionales condiciones. El resultado ha sido un aceleramiento en el deterioro de la imagen de la administración Bukele que se confirmará con el paso de los meses.

En muchos países, este semestre socavó el crédito gubernamental; es que, fuese por incompetencia, grosero protagonismo de los burócratas o pobre evaluación de la situación, en el corazón de una crisis los ciudadanos de acá y de allá queremos ver traducido el ejercicio público en acción, en conciencia, en empatía, en liderazgo. La larga lista de naciones que descubrieron lo mal dirigidas que están es largo, y nos incluye, por omisión, por comodidad, por creer que la representatividad política funciona por inercia. A diferencia de con la salud, la democracia no se defiende lavándote las manos.