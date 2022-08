El fascismo de Putin

El fascismo es una ideología de extrema derecha que rechaza tanto la democracia liberal, como los regímenes socialistas de partido único, marxistas leninistas. Sus métodos de gobierno totalitarios incluyen el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Su nacimiento moderno se atribuye a Benito Mussolini en Italia después de la Primera Guerra Mundial.

El fascismo se presenta como una "tercera vía" que elimina el disenso, el funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina, apego total a las cadenas de mando y llevar adelante un fuerte aparato militar, cuyo espíritu militarista trascienda a la sociedad en su actuar y propósito.

En los días actuales han sido calificados de fascistas Trump, Bolsonaro, Macri, Orban y otros en América Latina, los medios internacionales sitúan muy cerca de ese calificativo al joven presidente de El Salvador Bukele, a este último más que endilgarle calificativos procede hacer una evaluación de su actuar comparada con los considerandos del fascismo. Puede que esté muy cerca según Human Rights Watch y otras organizaciones.

El gran fascista del momento es sin duda Vladimir Putin, aunque su estrategia y la de Rusia es no proclamarlo, sino disfrazarlo, detrás de una campaña de propaganda de erradicar nazis de Ucrania, el motivo oficial de la invasión. El profesor Timothy Snyder, de la Universidad de Yale, detecta síntomas de una narrativa de historias orientada a ello. Dice el profesor que hay un fuerte desacuerdo general sobre qué es el fascismo, pero la Rusia de hoy llena casi todos los criterios.

El Kremlin ha creado un culto a la personalidad y el culto a los muertos en la "gran guerra patriótica 1941-45". El régimen de Putin anhela restaurar una época de oro que se perdió y curar a Rusia con violencia.

Para entender a dónde va Rusia según el sueño de Putin, hay que entender de dónde viene. Por mucho de su mandato, en Occidente se ha visto a Rusia como una mafia presidiendo sobre una sociedad atomizada, lo cual es cierto pero no suficiente. Hace una década la popularidad de Putin comenzó a sufrir altibajos, a lo que respondió proclamando un pensamiento fascista como un resurgimiento de Rusia después del colapso de la Unión Soviética.

Esto puede haber sido el inicio, pero Putin se vio enredado en un ciclo de resentimiento y sentirse agraviado, que superó la razón y la lógica, que ha culminado con esta desastrosa guerra que muchos creyeron que no se daría porque superaba ampliamente el peso de riesgo vs. recompensa, no tenía lógica.

Bajo el fascismo de Putin, Rusia está en una ruta en que no hay marcha atrás, él no tiene mucho que ofrecer a los rusos más que la retórica de violencia y vindicación.

Para las democracias de Occidente significa igual, si cesa la guerra, con Rusia nunca será igual, no puede haber paz duradera con una Rusia fascista.

De los primeros en hablar de una Rusia fascista fueron ellos mismos, Yedor Gaidar, el primer mandatario post soviético, en 2007 veía un espectro creciente de nostalgia post imperialista, Rusia está en una fase crítica escribió, en 15 años Alemania pasó del colapso imperial a la ascensión de Hitler, y ahora hay 15 años del colapso de la URSS en 2007, eso te hace pensar...

Rusia se está convirtiendo rápidamente en un Estado fascista, dijo, "ya hay propaganda modelada bajo el modelo nazi y tenemos un núcleo de brigadas de asalto, esto es solo el comienzo".

Asusta.