El fenómeno del "chivo expiatorio" y cómo evitarlo

Se le llama chivo a una cabra pequeña, que está en la franja de vida desde que deja de mamar hasta que tiene edad de procrear. La expresión chivo expiatorio surgió para cualquiera de los animales rituales en los que la comunidad judía depositaba sus pecados. En el lenguaje cristiano, el concepto más cercano es el de "Cordero de Dios"; es decir, el que asume los pecados de los demás.

En términos de relaciones humanas, se refiere al hecho de responsabilizar o culpar de algo a otro. En las familias se utiliza con el hijo que inconscientemente se escoge para culparlo de los problemas y conflictos familiares. Este suele ser "el paciente identificado", es decir, el miembro de la familia señalado como el causante del conflicto; cuando, en realidad, el grupo entero es el que no está bien. Esto mismo ocurre en las empresas. El "chivo expiatorio" suele ser la persona más receptiva, aguda y profunda.

En general, se utiliza inconscientemente para el desahogo y descarga del coraje, frustraciones y decepciones que ocurren en la familia y el trabajo. Sin embargo, el origen del conflicto muy raramente se encuentra focalizado en una sola persona. En realidad, son los equipos enteros (o las familias) quienes están enfermos, pero resulta muy doloroso aceptarlo y por eso se tiende a responsabilizar a un solo miembro.

En todos los casos, debido a que se desvía la culpa del verdadero problema, el origen del conflicto no es localizado, por lo que no se logra solucionarlo. Además, la persona sobre quien recaen las culpas es quien más se ve afectada.

Cuando una persona se reconoce como chivo expiatorio de un grupo (familia, trabajo, equipo, comunidad, entre otros), es necesario que siga estas pautas:

• Entender la situación y aceptar solo lo que es verdaderamente su responsabilidad, haciendo que los demás se responsabilicen de lo suyo; explicando la verdad sin discutir, con mucha tranquilidad y firmeza.

• Compadecerse de los miembros del grupo, porque están limitados emocionalmente y actúan movidos por su infelicidad.

• Tomar distancia; es decir, permitirse un espacio de tiempo. Esto en muchas familias disfuncionales es absolutamente esencial para la salud mental. Es válido tener estos dos sentimientos hacia el grupo: amarlos y necesitar protegerse de ellos.

• Romper los estereotipos de héroe y víctima, puesto que es necesario adoptar un pensamiento sano en el que se reconozca que ninguna persona es completamente mala o buena; entendiendo que en cualquier tipo de relación es necesario distribuir las culpas y responsabilidades.

Los líderes (directivos o padres) son los responsables de evitar este tipo de modalidad en las relaciones. De hecho, si no hubiera errores, si no hubiera fallas, si todos cumplieran cabalmente con sus funciones, no habría necesidad de designar culpables ni buscar excusas. Permitir que se dé este fenómeno es una irresponsabilidad, ya que no resuelve los problemas de fondo, de raíz y a futuro.

Este fenómeno es común en las empresas familiares y suele ser un miembro de la familia el elegido. En este caso la herramienta más recomendable es la elaboración de un "Protocolo Familiar", en el que se plasmen las reglas, las expectativas, los ideales, los planes y perspectivas de todos los integrantes del equipo.

Vivir con sentimientos de culpa es grave, pero es peor aún lidiar con culpas ajenas de manera constante. Es importante tener una visión realista de la forma en que se construyen las responsabilidades y culpas en las relaciones humanas.