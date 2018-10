El fenómeno migratorio se va volviendo cada vez más crítico, en la medida en que siguen faltando tratamientos verdaderos al respecto

Como se sabe por evidencia acumulada a lo largo del tiempo, las migraciones, que siempre han existido, no se pueden detener efectivamente por actos de fuerza, y menos en estos años. Como también venimos recordando, hay en el mundo países de inmigración y países de emigración, por sus respectivas condiciones propias. Para el caso, El Salvador ha sido siempre país de emigración, y Estados Unidos siempre ha sido país de inmigración. Esto no se va a cambiar por decretos ni por golpes de efecto: cuando se tienen tales condiciones, lo único sustentable es actuar en función de las mismas, y hacerlo en coordinación armónica. Desafortunadamente, dicha coordinación está lejos de ser lo que se necesita para que el fenómeno no se siga saliendo de control.

En estos días, lo que se está viendo al respecto es una especie de batalla campal en lo referente a la migración que fluye hacia el Norte desde nuestros países, y muy en particular desde México y el llamado Triángulo Norte de Centro América: Guatemala, El Salvador y Honduras. Y la política, tanto aquí como allá, es un factor que, lejos de ayudar, va contaminando las situaciones en forma cada vez más perversa. En estos días, la problemática está tomando un giro sorpresivo con situaciones como la que genera la caravana que salió de Honduras con el propósito de llegar a Estados Unidos para entrar en dicho país por la fuerza del empuje. Es decir, se está pasando en dicho propósito de la clandestinidad a la notoriedad. Y la pregunta es inevitable: ¿Qué es lo que mueve este cambio y qué es lo que podría estar detrás?

Lo que sí se puede advertir sin ningún género de duda es que las migraciones actuales, sin desconocer los orígenes inmediatos en los respectivos lugares de origen, están impulsadas, de seguro más intensamente que nunca, por el anhelo de ir a compartir desarrollo en las regiones y los países que ya están en esa fase superior. Es decir, el impulso, en su base, tiene una connotación constructiva, y lo que habría que hacer es inducir ordenamientos –tanto en las zonas de origen como en las de destino– para que las corrientes migratorias puedan desenvolverse dentro de los marcos legales pero con las aperturas humanizadoras del caso.

El tensionamiento no contribuye en nada a irle hallando salidas reales a una problemática que jamás va a ser resuelta con golpes de efecto, con descalificaciones agresivas ni con medidas de radicalismo compulsivo. Desafortunadamente todos esos mecanismos irracionales están de moda en el escenario global, poniendo cotidianamente a prueba la funcionalidad de los procesos actuales en el mundo. Y todo esto vuelve a ponernos en lacerante evidencia que hay por todas partes una necesidad insoslayable de entrar en razón conforme a la realidad, en vez de querer enfrentar ésta con impaciencia infantiloide.

Los salvadoreños tenemos que asumir nuestra propia situación al respecto, con los análisis debidos y las planificaciones pertinentes. Somos un país de emigración, y por consiguiente no se trata de una contingencia coyuntural. Es preciso, entonces, forjar estrategias que viabilicen el manejo interno de la problemática que, de un modo o de otro, siempre estará presente.