El fenómeno pandilleril como ariete contra sus opositores

Pareciera que en el país hay posiciones encontradas acerca de las pandillas y de sus actividades criminales. Mientras desde el oficialismo se denuncia el garantismo del que los delincuentes han gozado y se achaca a diversos sectores que "nunca" se pronunciaron a favor de las numerosas víctimas de asesinatos, extorsiones y otros crímenes, desde la sociedad civil se subraya la preocupación acerca de los abusos que el estado de excepción ha abierto.

Nadie está celebrando los asesinatos del fin de semana. Nadie en El Salvador puede ignorar la zozobra y el grave daño al tejido social y a la convivencia nacional infligidos con esos crímenes. Sucesivamente, los gobiernos de ARENA y del FMLN reconocieron a las pandillas como la principal amenaza a la seguridad nacional y destinado millones de dólares del erario público para su combate. En el camino, algunos funcionarios se extraviaron y creyeron que cualquier método era válido para conseguir una disminución de los índices homicidas, pero la unanimidad acerca de la lesividad e importancia de este fenómeno no puede discutirse.

Siendo así, ¿por qué desde el régimen se insiste en acusar a sectores independientes, críticos u opositores de estar coaligados con las pandillas? ¿Por qué el presidente de la República se ha permitido incluir entre los depositarios de sus insultos a grupos civiles que sólo están recogiendo las válidas cuitas sobre el futuro de la seguridad ciudadana? ¿Qué gana el oficialismo sembrando división en un asunto que como ningún otro incumbe a todos los salvadoreños?

Sea por crispación ante la alta tensión de la coyuntura, la más difícil luego de medio término de su periodo, o sea por estrategia política para mantener su narrativa bélica contra lo que queda de oposición electoral, Bukele se equivoca con esta tecla.

Ayer, los diputados le aprobaron una serie de reformas a diversos cuerpos de ley que endurecen las penas contra los pandilleros y que podrían bastar para disuadir a colaboradores o financistas de estas estructuras considerando el agravamiento de los castigos y la tipicidad más pesada de ciertas figuras delictivas. El fin último de esos cambios es prácticamente proscribir la existencia de esos grupos, atacar no sólo su expresión criminal sino la identificación con esa subcultura marginal. Sólo el tiempo dirá si estas medidas extinguen exitosamente a las pandillas o sólo acentúan el ángulo más subversivo de su operación, pero no se puede negar que es un enfoque articulado con lo que el ministerio público y las fuerzas del orden hacen sobre el terreno. Se critique o no a la inspiración de estas medidas, en su conjunto se trata de represión en toda regla.

Esa misma integralidad de análisis se requerirá hoy o mañana cuando el Estado, si de verdad quiere liquidar a las pandillas, encare su caldo nutricio: marginalidad y exclusión. Y por eso no tiene sentido que desde la presidencia y como efecto cascada desde el gabinete se fustigue a quienes lamentan los excesos y abusos militares y policiales a los que se ha abierto puerta. Si la reacción del Estado sólo es punitiva, sin ningún componente de reconstrucción del tejido social, ningún acto en el terreno tendrá valor más que anecdótico y a la postre, la violencia seguirá operando como un círculo vicioso.

Quizá por eso fue que el Plan Control Territorial fracasó: es que requiere del influjo positivo de todos los sectores posibles, no sólo del lucimiento a la postre únicamente propagandístico del gobierno y de sus personeros "identificados" con los barrios, mismos que en esta hora tan delicada brillan por su ausencia. Reprimir sólo lo puede hacer el Estado, pero reconstruir nunca podrá hacerlo en solitario.