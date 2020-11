El fiscal, el dictador y el policía

En este país nuestro de cada día, coexisten la más completa colección de especímenes, algunos humanos y otros que solo lo parecen pero que descubren su naturaleza demoníaca en cuanto abren la boca o en cuanto actúan. Es un país que gusta en recordar que un tercio de su población vive en el extranjero y que los Estados Unidos de Norteamérica son no solo el principal socio comercial, sino el destino preferido para migrar o visitar, dependiendo de la capacidad adquisitiva de quien lo haga; y hoy, delante del gane del demócrata Biden, las acciones de los funcionarios salvadoreños y de más de algún embajador han empezado a girar de una forma sorprendente.

Dicen por ahí, que recientemente hubo reuniones entre los hermanos Bukele y algunos funcionarios extranjeros, en donde se comentó que la política exterior estadounidense cambiaría pronto; y que ellos tenían apenas unas semanas para arreglar los gastos y poner en orden las compras y acciones del régimen; e independientemente que esta reunión se hubiera producido o no, la verdad es que la actitud nerviosa de los funcionarios del gobierno de Nuevas Ideas ha sido evidente, y los archivos en los ministerios se han movido febrilmente de sitio y un curioso cargamento de toneladas de alimento salió apresuradamente de El Salvador, con destino a la vecina Honduras, como si quisiera perderse la evidencia de las grotescas compras a precios inflados, que el gobierno ha estado haciendo con el dinero prestado.

Dicen que también el fiscal general fue citado por algún oficial político de la embajada y le recordó al licenciado Melara que ya era tiempo de empezar a hacer algo, y que no era admisible continuar “silbando en la loma” y viendo para otro lado, mientras la corrupción y los aparentes ilícitos se replicaban en los ministerios y en las oficinas de Nuevas Ideas gubernamental; y que eso fue lo que obligó al jefe de la Fiscalía a ordenar el cateo e investigación de más de una decena de oficinas gubernamentales. Al fin y al cabo, ya la exembajadora Aponte había dado declaraciones en el sentido que el nuevo gobierno de los Estados Unidos no toleraría la corrupción a la que el actual régimen salvadoreño parece decantarse.

Pero con ese cateo y las terribles acciones que para impedirlo ordenó el dictador salvadoreño, quedó demostrada la torpeza del tiránico gobierno y la matonería manifiesta de algunos funcionarios del partido en el Poder, como el ministro de la Defensa y el cada vez más tristemente célebre director general de la Policía, quien lejos de servir de auxiliar de la Fiscalía, como lo manda la Constitución, una vez más, estuvo dispuesto a romper la ley e impidió la libre circulación de los investigadores fiscales, amedrentándolos y hasta amenazándolos, para que no llevaran a cabo su cometido.

Paralelamente, el gobierno de Bukele ha empezado a destruir información, según ha trascendido en algunos Medios de Comunicación, y ha ordenado a sus funcionarios que pongan todo tipo de trabas (aun cuando públicamente ha dicho lo contrario) deshaciéndose de la evidencia, como en el caso de los víveres para Honduras; o en las compras y transferencias del Seguro Social y el Ministerio de Salud, de las que nadie tiene conocimiento oficial.

Yo no me cansaré de repetir que este recogió a los más cuestionados de los antiguos partidos políticos y los recicló de una forma grotesca; y así Araujo, el Brozo, Dumas, Saca, Auerbach y Salgado, entre otros, dejaron de ser “los mismos de siempre”, solo porque al lord tenebroso en su delirio mesiánico se le antojó (delirio que hoy lo ha hecho imaginarse que es la reencarnación de Morazán, sin considerar en su ignorancia, cómo murió aquel militar) pero junto a Merino Monroy y a Arriaza Chicas, se han convertido en los peores de todos; y como no hay mal que dure cien años, más pronto que tarde, pagarán sus fechorías, encabezados por la hidra de siete cabezas, el mismísimo lord oscuro.

Mientras tanto, y como siempre, hemos de esperar pacientes que el régimen se autodestruya, seguros que Dios nunca nos desamparará.