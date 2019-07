El flujo de las generaciones es más intenso que nunca, y en definitiva todos acabamos inmersos en el mismo saco

En estos tiempos de vigorosa renovación aperturista, el tema de las generaciones sucesivas ha venido ganando militancia en todos los órdenes de la vida actual. Hoy, por ejemplo, hablar de la Generación de los Millennials (los nacidos entre 1975 y 1995) y de la Generación Z (los nacidos entre 1995 y 2015) está a la orden del día, para destacar características propias de cada una de ellas en el intenso tránsito de los aconteceres actuales. El factor sin duda más determinante de toda esta dinámica que se ha vuelto casi compulsiva es la avasalladora evolución tecnológica que prevalece en nuestros días. Y eso se grafica inequívocamente en el hecho de que los seres humanos actuales, y muy en particular los más jóvenes, viven inmersos en una virtualidad sin límites ni fronteras.

Y hay que partir de un hecho esclarecedor, para no perderse en disquisiciones aventuradas o gratuitas: no es que los seres humanos de hoy seamos esencialmente distintos a los de las épocas anteriores, sino que las condiciones en que hoy nos movemos todos –los de las distintas generaciones que conviven en el momento actual– están marcadas por elementos circunstanciales que hasta ayer mismo hubieran sido inimaginables. La ciencia de nuestros día pasó de ser una dama que se manejaba al estilo clásico a convertirse en una doncella que no le teme a nada y que es a la vez gimnasta y sacerdotisa en constante ejercicio. A esa transfiguración sin precedentes es a lo que todos tenemos que habituarnos.

Uno de los apremios más demandantes que se derivan consecuencialmente de todo esto que hoy se está viviendo y vivenciando es el que se refiere a la necesidad de reconocer y establecer límites en un mundo que se caracteriza por la difuminación de fronteras. En estos días, no hay límites pero sí encierros, paradójicamente mucho más que nunca, sobre todo en el plano personal. Pareciera, y es patético constatarlo, que el mundo se reduce cada vez más a la relación entre el individuo y sus aparatos electrónicos, que se suceden a ritmo incontenible. Y es que esta es, al mismo tiempo, la era de las liberaciones y la era de los enclaustramientos.

Los matices generacionales siguen poniéndose en evidencia y lo continuarán haciendo en este día a día que todo lo pone en la red, como ahora se dice con tanta naturalidad; pero la explosión tecnológica en el ámbito de las comunicaciones se manifiesta por doquier, sin importar edades ni procedencias. Así, para el caso, en la política, el predominio del "tuiteo" está en auge. Y esto es proclive a magnificar la improvisación y a potencial el capricho. No hay duda, entonces, de que estamos inmersos en la imprevisibilidad, con todos los riesgos que eso acarrea.

Hay que valorar los cambios en actitudes y en perspectivas que presentan día tras día los desenvolvimientos generacionales, pero en todo caso lo más importante se centra en los enfoques de perspectiva. ¿Qué le viene a la humanidad de aquí en adelante? Esa tendría que ser la pregunta del millón en esta concreta coyuntura histórica tan multifacética y multicolor. Vivimos, como decíamos, en el mundo de lo imprevisible, y por eso hay que dedicarse a descifrar señales y a escrutar matices.

Y uno de los puntos claves consiste en redimensionar la espiritualidad, para sacarla de los claustros formales para diseminarla por todos los rumbos de la vida presente. No hay que permitir que la tecnología se siga erigiendo en deidad absoluta, porque lo humano siempre debe estar por encima de todo. Asegurarlo así es tarea crucial de nuestro tiempo y de los tiempos que vienen.

Las generaciones llegan y pasan, porque ese es el flujo natural de la vida; y por consiguiente, hay que entender y administrar no sólo su naturaleza sino también su relatividad. Que la espectacularidad de las generaciones predominantes no haga perder de vista la volatilidad del fenómeno, que quiere escapar a todo control.

Como expresamos en el título de esta Columna, en definitiva todos acabamos inmersos en el mismo saco. La comunidad generacional nunca dejará de existir, porque es expresión del dinamismo humano, desde que el mundo es mundo.

Y para seguir la línea de la actualidad más expresiva, enviémosle un tuit a la Historia: "Estamos aquí, observándote. Es inútil que te disfraces".

Ilustración de Moris Aldana