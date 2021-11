El fondo del tema con el FMI no es sólo fiscal sino de orden jurídico

Hace algunos días, consultado sobre el estado de la solicitud de préstamo del Estado salvadoreño, un vocero del Fondo Monetario Internacional explicaba que las diligencias, iniciadas en abril, "han progresado". Pero acto seguido, explicó que el reto del gobierno de GANA y Nuevas Ideas es que su programa económico merezca el soporte de esa institución.

Se refería, según lo explicó, a que la administración de Bukele debe "recalibrar cualquiera de sus políticas en materia económica a fin de garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera". Fue una manera elegante de decir que, a menos que el gobierno salvadoreño no demuestre que puede ser sensato con sus gastos y realista con sus ingresos, el Fondo no le ayudará a conseguir ni siquiera una parte del dinero que requiere para no caer en impago al final de 2021 y viabilizar su presupuesto para el próximo año.

Ese agujero, que algunas estimaciones redondean en 1 mil 200 millones de dólares y otros en poco más de 1 mil 700, tendría que bastar para que el régimen asuma una línea diplomática menos vulgar, que mantenga un poco las formas, que adquiera algunos compromisos siquiera protocolarios con el Estado de derecho y el orden constitucional en el país.

En la práctica, los únicos en el gabinete que han exhibido algún arrepentimiento han sido los que se fueron de él; adentro, entre las prebendas, los excesos y la promesa de ninguna fiscalización, amén del terror que se le tiene a la paranoia de Bukele, quien ya no confía más que en sus hermanos, nadie emite juicio si no es para lisonjear las ocurrencias del mandatario. Por eso es imposible imaginarse al presidente exigiendo a su devaluado consejo económico un éxito en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional a la vez que él insiste en dañar las relaciones con los Estados Unidos de América y no bastándole ese agravio, comisiona al vicepresidente para que exhiba en Europa su matonería con pretensiones intelectualoides.

El Fondo Monetario no es un tribunal en el que se dirima acerca de la salud de las democracias ni de si los gobiernos que las representan están abonando a ellas o destruyéndolas. En tal sentido, lo que está en juego en la mesa es si el Estado que solicita el dinero tiene posibilidades de pagarlo a partir de sus hábitos fiscales. Ya en ese sentido, El Salvador tiene problemas serios porque la previsión del Ministerio de Hacienda al presentar su presupuesto 2022 es que la economía crecerá lo suficiente para aumentar la recaudación en 12 puntos porcentuales. No hay cómo soportar esa proyección más que con el discurso impúber de Bukele, es decir, con propaganda.

A eso cabe agregarle que, si bien la democracia no es uno de los parámetros que vuelvan más o menos riesgosa una inversión del Fondo, que el orden jurídico en El Salvador esté tan comprometido luego de la agresión constitucional del pasado 1 de mayo es una piedra de tropiezo enorme. Que el clima de inversiones, el ambiente empresarial y la actividad de cualquier sector de la economía corra peligro a partir de las veleidades del carácter del mandatario o bien de la agenda de su propio grupo de negocios, es inaceptable en esos círculos internacionales. Y tal es la situación de la justicia en el país, con todo ese órgano sometido a las órdenes de la camarilla oficial.

El optimismo que el gobierno y sus propagandistas exhibieron hace algunos días respecto de este tema debe ser tomado con pinzas. A la altura de noviembre, lo único que se tiene del Fondo Monetario Internacional son pláticas; a los empleados públicos y a los proveedores, el gobierno no les puede pagar con palabras.